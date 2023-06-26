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蘋果秋季發表會除了iPhone 15亮相　 Apple Ｗatch Ultra傳有新版

▲蘋果9月秋季發表會除了iPhone 15，外傳 Apple Ｗatch Ultra也會有新版。（圖／官方提供）
▲蘋果9月秋季發表會除了iPhone 15，外傳 Apple Ｗatch Ultra也會有新版。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

Apple Watch Ultra 從去年開始販售，更加強悍的功能，不只攻佔專業運動愛好者，不少Apple Watch的用戶也升級下單，讓買氣頗旺。據傳，蘋果將在今年9月的秋季發表會除了iPhone 15系列之外，有可能Apple Watch Ultra 第二代也會風光登場。

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結束了6月WWDC發表會後，現在果粉關注的就是9月的秋季發表會，如果依照蘋果的習慣，一年一iPhone的話，今年會是iPhone 15系列，除此之外，外媒爆料，還會有Apple Watch新品，早先有業界人士指出Apple Watch Ultra 第二代今年不會看到，但近日知名蘋果爆料大神Mark Gurman卻說今年秋天有可能會是新一代的Apple Watch 9，和Apple Watch Ultra第二代，但目前尚未有更多的細節流出。

▲WWDC23,iOS 17,Mac電腦。（圖／官方提供）
▲WWDC23結束後，果粉就開始引頸期盼9月的秋天發表會，外傳除了iPhone 15系列之外，Apple Watch、Mac筆電都會新品加入。（圖／官方提供）
而在筆電的部分，有望看到M3晶片的13吋筆電MacBook Pro，以及配置M3 Pro、M3 Max晶片的14吋MacBook Pro和16吋的MacBook Pro。iPad方面，有可能會有OLED螢幕的iPad Pro，以用來取代M1版本的iPad Air。

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