簡沛恩副業「3天營收破百萬」 背後2大明星合夥人曝光
簡沛恩繼投資餐飲事業後，今（26）日宣布正式進軍寵物事業，以寵物健康管理輔助食品打頭陣，不到3天營業額就破百萬，讓她相當欣慰。簡沛恩先辦品牌成立派對試水溫，好友陳謙文和林萱瑜以品牌聯合創始人之姿現身，3人緣起前年一同拍八點檔《天之驕女》，因拍戲朝夕相處，加上熱愛分享家裡毛孩的共同話題，在彼此對待寵物的理念不謀而合，一起推出了全新的寵物相關品牌。
記者羅凌筠/綜合報導
簡沛恩去年6月經歷愛貓米粒驟逝，為此十分沮喪低潮，甚至無法正常工作，前所未有的失落茫然，一下子所有負面想法湧上，讓身邊的好友相當擔心。她開始面對家中貓咪的健康問題，不檢查還好，一帶去檢查發現另外2隻貓咪身體都有狀況，一隻心臟有雜音還有過敏體質，另一隻因為時常嘔吐，經過驗血超音波檢查，發現腸胃有狀況，光做相關檢查，短短時間就噴了3萬元醫藥費，也令人咋舌，也更讓簡沛恩堅定了預防更勝治療的想法。
除了認為寵物需要預防保養，簡沛恩也去報名上課「特定寵物健康養護管理員認證班」，學習基本專業照護外，也第一次接觸到如何為寵物排解壓力的概念，她笑說：「現在每天會回家幫2隻貓按摩，彼此關係更緊密，真的覺得牠們不是寵物，是我的小孩。」
對於未來，以維持寵物健康，能夠和飼主互相陪伴得更長久為努力目標，簡沛恩表示，「失去毛孩的痛真的太痛，我想把創傷轉變成力量，過程中感覺米粒一直在身邊陪伴，未來有機會，也希望透過一群愛毛孩的朋友，做一些有意義的事。」