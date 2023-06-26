百萬YTB「酷的夢」5年戀情告吹！女友拍片落淚：我不是那個對的人
法國籍百萬YouTuber「酷」，因時常在頻道「酷的夢」推廣台灣文化而聞名，2017年來到台灣定居後因緣際會認識了馬來西亞女友菲歐娜，小倆口的甜蜜互動也自然吸引許多粉絲喜愛。沒想到25日菲歐娜卻在個人頻道證實分手一事，直言：「他發現我不是那個對的人。」
記者詹鎰睿/綜合報導
菲歐娜在個人頻道上PO出新片「我們分手了！」證實與酷的5年戀情宣布告吹。菲歐娜一邊強忍著情緒一邊解釋，彼此在交往過程中互相努力、付出、一起成長，但酷卻發現她「不是那個對的人」，並認為繼續下去只是浪費彼此時間，便決定提出分手。
菲歐娜落淚坦言，不管自己再怎麼努力改變，也沒有辦法成為對方的理想對象，再加上她很喜歡現在的自己，也不想改變，所以同意了分開是對彼此最好的決定。面對觀眾質疑兩人是否因為婚姻價值觀產生衝突，菲歐娜則強調，他們是在完全理性且和平的狀態下分手。
而在酷的回法國的這段期間，菲歐娜也慢慢搬離同居4年的愛巢，她回憶，來台灣10年有一半都是和酷一起生活、一起度過，一路看著酷從法國男孩慢慢變成知名的百萬YouTuber，菲歐娜相當驕傲，「我真的很以他為榮。」
雖然一直都很珍惜這段感情，無奈「緣分到了！」菲歐娜只能衷心祝福對方幸福。至於未來走向，菲歐娜表示，目前已經拿到在台永久居留證，會專心發展自己的美甲事業，而頻道將會持續更新，繼續與大家分享近況。