雷洪娶6妻吐家庭心結！子女被問「你是第幾任老婆生的？」
75歲金鐘視帝雷洪年少風流，擁有1妻5妾，因負債6千萬家庭崩裂，6房共8名子女各奔東西，直到2019年，雷洪再與小十幾歲的「馨儀」結婚。雷洪近日與馬力歐、方琦一起宣傳大愛新戲《搜尋者》，透露過去享盡齊人之福，導致孩子在校被問：「你是雷洪第幾個老婆生的？」父子心結難解。
記者羅凌筠/綜合報導
雷洪在《一袋女王》分享生活中產生「焦慮」的經驗，他曾經去接在念國中的孩子放學，孩子卻對雷洪說「爸爸你不要來」，因為小孩在學校會被同學問，是雷洪第幾個老婆生的？雷洪當時覺得同學講話是無心的，自己感情的身分讓孩子有被歧視的感覺，這個心結至今雷洪也解不開。
而馬力歐的焦慮經驗來自拍台語戲劇，每次以為客串的角色會因為賭博跑路或編劇「賜死」而要殺青了，卻總是「命硬」撿到錢，讓馬力歐重回劇中。購物專家、台語廣播電台主持人的角色也都找馬力歐演。馬力歐說自己雖然不是完全不會講台語，但所有台語的演出都是硬背，覺得痛苦到不行。
方琦在生活中常因為要拒絕別人而感到煩惱，小時候的好姊妹打電話來邀約合作，方琦認為對方是真的需要幫忙，結果見到面才發現是直銷大會，當下就說「用不到」，轉身走人。事後方琦很愧疚自己的行為，也上網搜尋如何拒絕別人及如何調適心情，結果看到一句話就豁然開朗，「其實你沒有這麼重要！別人沒有你不會怎麼樣」，後來那位好姊妹也沒有再聯絡方琦。