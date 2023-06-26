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常春藤首創「睡衣班」 只要夠優秀，一切費用學校買單

▲台中市常春藤高中首創「睡衣班」，只要夠優秀，在校期間一切費用學校買單。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.26)
▲台中市常春藤高中首創「睡衣班」，只要夠優秀，在校期間一切費用學校買單。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.26)

記者金武鳯/台中報導

不必等行政院兌現公私立高中職學費全免支票！台中市私立常春藤高中為爭取優秀學生，2年前即祭出全台首創「睡衣入學」制；凡參加學校體驗營獲選的優秀學生，除了睡衣外，包括學雜費、制服費、住宿費及三餐伙食一律全免。3年下來，至少可替家長節省逾百萬元負擔，相當搶手。校長陳明越表示，「只要你夠優秀， 一切費用全由學校買單」。

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常春藤高級中學位在台中市潭子區，創校於2000年，校園環境優美，綠意盎然。校長陳越明表示，20多年前她擔任常春藤主任時，便推出「睡衣入學」制，培養許多優秀學子。之後曾停辦多年，2年前新團隊進駐才又復辦，迴響熱絡，112學年度「睡衣班」已完成招生，報名爆炸，近千人搶20個名額，真是難擠的「窄門」。

▲常春藤高級中學位在台中市潭子區，創校於2000年，校園環境優美，綠意盎然。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.26)
▲常春藤高級中學位在台中市潭子區，創校於2000年，校園環境優美，綠意盎然。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.26)
陳明越說明所謂「睡衣班」，並非真的可以穿著睡衣上學，而是讓符合資格的學生，在學期間除了「睡衣」不是學校供應外，學雜費及制服、三餐、住宿費用等，一律由學校買單，目的是希望讓資優學子沒有經濟壓力，快樂學習。比起行政院日前宣布公私立高中職將學費全免政策，動作快半拍。

常春藤高中分為國中部、高中部跟國際部。目前，國、高中部各年級都有一班「睡衣班」，名額各為20人。至於如何才能進入「睡衣班」？陳校長表示，國中部是從每年約十月舉辦的學校體驗營學生當中，擇優錄取。高中部則是以會考成績申請，今年高一學生中，即有一名原可錄取台中一中學生，捨棄一中進入常春藤高中部的「睡衣班」。

▲常春籐高中的「睡衣入學」制，除了免費上學，也象徵學生在校能快樂學習，是很好的教育模式，家長都認同。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.26)
▲常春藤高中的「睡衣入學」制，除了免費上學，也象徵學生在校能快樂學習，是很好的教育模式，家長都認同。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.26)
陳越明說，面對網路AI科技時代來臨，現代教育必須求新求變，教學內容要豐富多元還要富有趣味，陳越明校長也以感性又幽默的口吻說：教育學生就是一種陪伴，常中的老師會花很多時間，投入孩子身上，老師的責任是透過不同的學習活動，全力為孩子們找尋機會，以關懷跟陪伴引導孩子迎接未來的挑戰。

▲常春藤高中校長陳越明學經歷完備，多年前即首創「睡衣班」，培育很多優秀學子。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.26)
▲常春藤高中校長陳越明學經歷完備，多年前即首創「睡衣班」，培育很多優秀學子。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.26)
家長會長何明峰也表示，在全人教育下，學校實施精緻教育，對每位學生一對一教育，家長都大力支持。至於「睡衣入學」制，除了免費上學，也象徵學生在校能快樂學習，是很好的教育模式，家長也都認同。今年就讀國二的何姓女生就表示，學校開辦很多課程、社團，提供學生開發潛能，例如英文話劇比賽，同學間互相練習，增加語言能力。她則參加熱音社及選修英文，為高中出國留學鋪路。




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