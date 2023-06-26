「兩岸服務貿易協議」送到立院！時力籲政院立即撤回

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時代力量黨團認為，2020年5月修正通過的《兩岸人民關係條例》第五條之三，其中第一項、第二項雖將適用對象定為「具憲政或重大政治影響性、涉及政治議題之協議」。然而「服務貿易」、「貨物貿易」等協議，究竟是否屬於第五條之三的「政治性協議」適用範圍，不僅過去陸委會在法案審查過程曖昧不明，且因簽署後果涉及臺灣經濟、民生既深且鉅，不應恣意交由行政機關自行認定是否適用，以避免過去「半分忠」的黑箱闖關事件重演。
時代力量黨團表示，立法院本屆第十屆迄今為止，僅有時代力量黨團延續第九屆版本提出《兩岸協議監督條例》草案，並承續2014年太陽花運動民間版立法精神「公民能參與、資訊要公開、人權有保障、政府有義務、國會能監督」五大原則，秉持「事前監督、事中評估、事後審議」的程序，要求我國與中華人民共和國所簽訂的「各項協議」，未來均應依照審議程序交由國會監督並落實公民參與的各項機制。
時代力量立法院黨團重申「要立法，反服貿」的態度，要求行政院立即撤回送到立法院的《兩岸服務貿易協議》，並要求執政的民進黨團將《兩岸協議監督條例》列為優先法案、儘速審唯一提案的時力版《兩岸協議監督條例》，完善兩岸協議監督法制。
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