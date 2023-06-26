巴比妥等複方藥納管制藥品！行政院：衛福部近期將開會討論

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行政院說，有關近期各界關注管制藥品檢驗方式及其數據相關疑義，衛生福利部已邀集學者專家共同討論，專家認為，所有的檢驗方法都應先進行確效，以確認檢驗結果的可信賴性。
行政院指出，使用驗尿等免疫分析法進行初步篩檢，是快速且經濟的選擇，當檢驗結果小於門檻值時，可判定為陰性，代表欲檢測物質存在的可能性較低或不存在。但對初步結果有疑義時，可將原檢體以質譜法進行確認檢驗，其門檻值可到2.5ng/mL，比免疫分析法精確很多。
行政院表示，當檢驗結果為「未檢出」時，代表在這種檢驗方法能力極限下，未測出可信賴的陽性結果。但無論使用何種檢驗工具所得的結果，只能呈現檢驗當下檢體狀況，實務上仍應依據個案的臨床資訊綜合判斷。
行政院說，有關巴比妥及苯二氮平類的複方藥納入管制藥品管理議題，衛福部近日將召開管制藥品審議委員會討論。衛福部食藥署15日已發函各縣市衛生局，請其執行管制藥品實地稽查時，一併將巴比妥及苯二氮平類藥品列入標的加強查核。
行政院指出，目前各縣市都積極配合稽查，包括高雄市、桃園市、宜蘭縣、金門縣、台南市、屏東縣、嘉義市等，已知除高雄市發現4名醫師涉及醫療不當使用巴比妥管制藥品外，其餘各縣市目前未發現有流向不明，或醫療不當使用的情形。
行政院表示，為協助教保服務機構相關人員更加瞭解幼兒園託藥措施及處理流程等，教育部除先前已研編食藥安全教育參考教材，21日已提供「幼兒園託藥及餵藥安全基本資訊」請地方政府轉知公私立教保服務機構運用。
行政院說，教育部國民及學前教育署也已函請地方政府，在今年增加辦理用藥安全研習場次，並將補助辦理經費，以提升教保服務機構相關人員及家長對託藥及用藥安全專業知能，讓親師共同維護幼兒健康。（編輯：蘇志宗）1120626