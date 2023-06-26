藏不住！華碩Zenfone 10發表會還沒開 網路提早劇透多項功能
ASUS Zenfone 10 預計在台灣時間6月29日晚間9點線上發表，但網路爆料大神陸續發威，知名爆料者 Evan Blass指出取得多張Zenfone 10的圖片，而從照片來看新一代的小螢幕機皇延續了上一代的雙眼大鏡頭設計，保留了3.5mm耳機孔，且加入了綠色版本。此外，日前有網友PO出樂天女孩孟潔手拿Zenfone 10綠色的照片，無預警成為在台第一次實機曝光。《NOWnews今日新聞》詢問官方沒有取得正面回應，僅簡單表示：「一切以6/29發布會為主。」
記者周淑萍/綜合報導
華碩預計6月29日推出Zenfone 10，目前在官方的預熱上，已經提早劇透不少功能，像確定延續5.9吋螢幕、支援無線充電、搭載 Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 處理器，而在官方釋出的照片中也發現，有穩定器、單眼相機，預料相機系統全面升級。Zenfone 10也將導入更多 AI 運算，從 UI 調整到智慧攝影，都有AI加持，低光源或專業人像攝影，單手都能拍出美照。
根據科技部落客 Evan Blass 和德國網站 WinFuture的爆料，Zenfone 10使用的5.9吋螢幕為Full HD+ 解析度、120Hz螢幕更新率，提供8＋256GB和16+ 512GB兩種容量可選擇。5,000mAh 電池同時支援無線充電。機身採用了金屬中框和塑膠機背，同樣有IP68防塵防水，將有黑、白、紅、藍、綠共5種顏色可選擇。
鏡頭部分，Zenfone 10 有可能會使用3200萬畫素自拍前鏡頭，機背為雙眼大鏡頭設計，分別為2億畫素主鏡頭和800萬畫素的超廣角。此外，從官方的宣傳海報有看到耳機，預料會持續保留3.5mm耳機孔，留給發燒友一個更好的音樂體驗。但詳細的規格和在台上市資訊，還是要等到6月29日晚間9點才會揭曉。