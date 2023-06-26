端午節連假爆出遊潮！高公局：壅塞率僅較109年微幅增加

我是廣告 請繼續往下閱讀
高公局指出，這次連假雖然局部路段有午後雷陣雨且事故件數較109年同期增加24%，但整體壅塞率相較109年同期僅微幅增加，顯見疏導措施及民眾配合有發揮成效。
交通量統計方面，高公局表示，連假期間每天雙向交通量介於110.1到116.7mvk，其中南向交通量以首日的65.6mvk最高，北向以第3天62.6mvk最高，雙向以首日116.7mvk最高（平日1.3倍）。
高公局指出，國道整體行車情形部分，每天壅塞比率平均為1.7%，與109年同期平均1.6%相近。
國5交通狀況部分，高公局說，通過國5雪隧每天交通量平均為7.2萬車次（平日1.2倍），與109年同期平均7.1萬車次相近，在高公局實施首日凌晨0時到中午12時、第2天清晨5時到中午12時石碇、坪林匝道封閉，以及搭配精進式匝道儀控管制之下，首2日南向平均壅塞率為27%，明顯較109年同期37%為低。
高公局指出，國5北向在末2日實施下午1時到晚間6時高乘載及匝道儀控等措施下，平均壅塞率為21%，較109年同期26%為低。
高公局表示，在用路人配合各項國道交通疏導措施下，雖有局部路段因交通量過度集中或事故或天候不佳而出現壅塞情形，但整體而言不致過於嚴重，顯示端午節連假整體交通疏導發揮成效。（編輯：張雅淨）1120626