保障我國籍船員就業！中鋼運通公司雇用我國籍船員近90%

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張秋波說，中鋼運通公司近年來新造的8艘船舶，包括中鋼榮耀輪、中鋼光輝輪、中鋼領先輪等，交船後全部均登記為我國籍輪，並於2016及2017年陸續將5艘巴拿馬籍船舶轉為我國籍，但因自2021年起，受到新冠疫情影響，疫情期間我國籍船員調度困難，為維持運務執行需要，該公司將5艘我國籍輪陸續轉為巴拿馬籍，適度透過船員管理公司指派外籍船員執行運務，確保船舶航行無虞。
張秋波指出，至於中鋼運通企業工會理事長王慶宏今(26)日提出保障我國籍海員就業權訴求，其中指出中鋼運通公司帶頭大量將船舶掛在他國及大量聘僱中國籍船員取代我國籍船員等均非事實。
張秋波說明，有關船員資格、訓練及發證、福利事項等，都必須參考STCW2010公約、國際海事勞工公約、國際勞工組織公約規定，相關規定均無禁用外籍船員之限制，而近年來主要船舶持有國家，如日本、希臘、德國等西歐國家的船員日益減少，在船舶航行有最低船員人數限制下，所以中鋼運通公司透過船員管理公司指派外籍船員執行運務，以確保船舶正常營運，這不僅是船運界趨勢，也更能保障船東與船員之權益。
張秋波指出，中國籍船員是在該公司所屬巴拿馬籍船舶上服務，由於船員管理公司所服務的客戶，均為國際主要航商，如不依指揮調度，任意將船駛往其他地區，將導致信譽受損，此種以非法或甚至以暴力方式挾持巴拿馬籍船隻、改變預定航行路徑的做法，已涉嫌進行海盜行為，不僅可能遭其他國家軍艦盤查、逮捕，我國軍艦亦有能力制止此種行為。
此外，中鋼公司原料均有安全庫存，且分散於其他自有船舶或外租船載運，以因應各種風險之發生，而有關中運企業工會憂心中國籍船員可能將船運資訊轉為其他用途之事，實務上相關船運航線、載送品等資訊，均可從船訊網查詢得知，屬於公開資訊。