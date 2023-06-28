金曲34／誰能奪下台語歌王？「他」呼聲最高 前三名票選競爭激烈
第34屆金曲獎將在7月1日登場，本次最佳台語男歌手獎入圍者包含曾獲得廣播金鐘獎的邵大倫《出一支喙》、曾獲第30屆金曲獎最佳台語專輯獎的廖士賢《入》、曾獲得第54屆金馬獎最佳男配角獎的陳竹昇《換場》、台語歌壇資深前輩阿吉仔《心愛的謝謝》與以演唱霹靂布袋戲歌曲廣為人知的周自從《自從彼時陣》。 《NOWnews今日新聞》日前曾發布民調調查，哪一位入選者最有望奪下台語歌王寶座，24日結果出爐，6位入圍者中為邵大倫呼聲最高。
記者賴禹妡/綜合報導
《NOWnews今日新聞》曾發布民調「金曲34／台語歌王獎落誰家？阿吉仔力拼年輕一輩，金馬男配也參戰！」24日結果出爐，邵大倫以專輯《出一支喙》獲得33.77％得票率，拿下冠軍寶座，接著由阿吉仔《心愛的謝謝》以27.27％得票率奪得第二名，第三名則是陳竹昇《換場》，得票率為23.38％，第四名為周自從《自從彼時陣》，得票率為10.39％，最後是廖士賢《入》，得票率為5.19％。
本屆台語歌王由邵大倫在民調中奪得冠軍，邵大倫不只是歌手，還是廣播DJ及電視節目主持人，演藝經歷豐富的他獲獎無數，不但連續獲得5屆廣播金鐘獎最佳流行音樂節目主持人獎、流行音樂節目獎得獎及入圍肯定，還是首位以台語主持獲得廣播金鐘獎最佳流行音樂節目主持人獎的全能藝人，這次帶來籌備8年的台語創作專輯，要唱出老少咸宜都能聽得懂的故事。
另外，在民調中奪得第二名的阿吉仔，則曾以專輯《重出江湖》獲得第9屆金曲獎最佳台語男演唱人獎提名，以及專輯《情歌唱盡》獲得第25屆金曲獎最佳台語男歌手獎提名，這次帶來全新台語專輯《心愛的謝謝》，力拼其他年輕輩的歌手，實力不容小覷。
民調中拿下第三名的陳竹昇從舞台劇演到大銀幕，活躍於幕前及幕後，2017年還以電影《阿莉芙》榮獲第54屆金馬獎最佳男配角獎，陳竹昇在47歲這年推出人生首張台語創作專輯《換場》，以貼近生活日常的歌曲打進所有聽者的心房。
想知道更多「金曲34」，請鎖定《NOWnews今日新聞》懶人包
https://onepage.nownews.com/News/Entertainment/20230612/15773