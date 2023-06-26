避免發生職業災害！高市勞工局督檢臨海工業區工廠工安

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市政府勞工局局長周登春表示，該局自即日起，將鎖定工業區鋼鐵業、金屬製品製造業與相關資源處理業，進行安全衛生專案督檢，除督促業者預防墜落、感電、物體飛落、捲夾及被撞等製造業工廠重點的危害事項外，並針對業者容易疏忽的臨時性、短期性等非經常性作業，促使雇主落實各個細節的安全評估與管理，以避免發生職業災害。
周登春說，日前於臨海工業區某資源處理工廠發生的重大職業災害，經初步調查發現，工廠業者輕忽非經常性清理、修護作業的安全，加上將高風險作業外包，又疏於承攬管理，該局除已勒令該工作場所停工改善外，對於工廠疏於承攬共同作業管理的缺失，亦將依職業安全衛生法之規定，裁處最高15萬元罰鍰，全案報告書於核定後，並將移請地檢署追究相關人等之刑事責任。
周登春呼籲業者不要輕忽非經常性作業的危害風險，應重新檢視、評估並強化「非經常性作業管理」的執行層面，提升作業許可與管理決行層級。
周登春指出，事業單位通常將管理的重心，放在例行產能有關的事項上，工安管理也是如此，因而導致臨時性、短期性作業常出現管理盲區，甚至缺乏有效管理規劃的情形，尤其是廠內的3K作業，若再透過發包方式，由承攬人進行作業，其所屬勞工常為非固定人員，對現場危害及風險的認知與警覺性較低，加上對該等勞工缺乏完整工安教育訓練協助，發生職業災害的風險將隨之增加。
因此，廠方務必再詳細規劃執行「非經常性作業管理」，如將非經常性的維修和高危害性作業外包承攬，也要完善相關作業承攬管理計畫。