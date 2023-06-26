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避免發生職業災害！高市勞工局督檢臨海工業區工廠工安

▲高雄市政府勞工局局長周登春率隊針對臨海工業區工廠進行工安督檢。(圖／記者黃守作攝，2023.06.26)
▲高雄市政府勞工局局長周登春率隊針對臨海工業區工廠進行工安督檢。(圖／記者黃守作攝，2023.06.26)

記者黃守作／高雄報導

高雄市政府勞工局局長周登春於今(26)率該局勞工檢查處人員，到臨海工業區工廠進行工安督檢，有2家受檢單位總計共查有9項缺失，將依法裁罰23萬元，並針對有立即發生感電、墜落危險之虞的2處作業場所，亦當場開單勒令停工，以避免發生職業災害。

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高雄市政府勞工局局長周登春，是由該局勞工檢查處處長郭清吉陪同，率隊針對臨海工業區工廠實施工安督檢工作。

▲高雄市政府勞工局局長周登春率隊督檢臨海工業區工廠工安。(圖／記者黃守作攝，2023.06.26)
▲高雄市政府勞工局局長周登春率隊督檢臨海工業區工廠工安。(圖／記者黃守作攝，2023.06.26)
高雄市政府勞工局局長周登春表示，該局自即日起，將鎖定工業區鋼鐵業、金屬製品製造業與相關資源處理業，進行安全衛生專案督檢，除督促業者預防墜落、感電、物體飛落、捲夾及被撞等製造業工廠重點的危害事項外，並針對業者容易疏忽的臨時性、短期性等非經常性作業，促使雇主落實各個細節的安全評估與管理，以避免發生職業災害。

周登春說，日前於臨海工業區某資源處理工廠發生的重大職業災害，經初步調查發現，工廠業者輕忽非經常性清理、修護作業的安全，加上將高風險作業外包，又疏於承攬管理，該局除已勒令該工作場所停工改善外，對於工廠疏於承攬共同作業管理的缺失，亦將依職業安全衛生法之規定，裁處最高15萬元罰鍰，全案報告書於核定後，並將移請地檢署追究相關人等之刑事責任。

周登春呼籲業者不要輕忽非經常性作業的危害風險，應重新檢視、評估並強化「非經常性作業管理」的執行層面，提升作業許可與管理決行層級。

周登春指出，事業單位通常將管理的重心，放在例行產能有關的事項上，工安管理也是如此，因而導致臨時性、短期性作業常出現管理盲區，甚至缺乏有效管理規劃的情形，尤其是廠內的3K作業，若再透過發包方式，由承攬人進行作業，其所屬勞工常為非固定人員，對現場危害及風險的認知與警覺性較低，加上對該等勞工缺乏完整工安教育訓練協助，發生職業災害的風險將隨之增加。

因此，廠方務必再詳細規劃執行「非經常性作業管理」，如將非經常性的維修和高危害性作業外包承攬，也要完善相關作業承攬管理計畫。

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