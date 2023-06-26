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下半年快來了！7月起「5星座」事業運狂飆　貴人找上門挖角

▲2023年轉眼之間就已經快過完一半，即將迎來下半年，而命理師小孟老師表示，自7月起，將有5星座準備迎接事業運狂飆，更會有貴人找上門。。（示意圖／取自unsplash）
▲2023年轉眼之間就已經快過完一半，即將迎來下半年，而命理師小孟老師表示，自7月起，將有5星座準備迎接事業運狂飆，更會有貴人找上門。。（示意圖／取自unsplash）

記者潘毅/綜合報導

2023年轉眼之間就已經快過完一半，即將迎來下半年，各種運勢也將出現動盪。對此，清水孟國際塔羅小孟老師指出，自7月開始的下半年，將有5星座準備迎接事業運狂飆，更會有貴人找上門。

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▲畢業季已到來，想必有很多人正在如火如荼地投履歷丶找新工作了吧？對此，塔羅牌艾菲爾老師就要透過卡牌占卜測驗幫你看你的面試成功指數有多高。（示意圖，非當事人／取自Pexels）
▲小孟老師指出，2023年下半，包含雙子座、天蠍座等，都有機會迎來很好的貴人運，有助於轉職跳槽。（圖／Pexels）
2023下半年「5星座」轉職挖角一路發

🟡第五名：雙子座
雙子座求新求變，也很有改變的能量。在下半年，對於設想已久的目標，很適合加足馬力積極前進，爭取外界認同與讚賞，同時你能完全改變過去的生活方式，因此雙子座有很強的野心，有機會可好好利用資源，也會有好的貴人運，當理念相同時，會適時的伸出援手，在轉職的時刻，更可幫上忙。

🟡第四名：天蠍座
天蠍座下半年你能夠好好正視自己職場狀況，能夠好好思考未來，在面試時也能發揮好的口才能力，因此這時間最容易找到適合自己能力的工作。而且在日後的新工作環境，有機會可以很快的融入群體，心態上會快樂很多，再配合本身的實力，未來會有不錯的前途。

🟡第三名：處女座
處女座你們在事業上，有想要衝刺跟發揮實力的能量，資源表現很充沛，容易得到不錯的幫助。因此若是對目前工作不滿意的，感覺處處受到打壓而有志難伸的，可以在下半年試著尋找自己有興趣的新環境，再配合自己的學習能力，有機會在新職場表現得更為突出。

🟡第二名：摩羯座
摩羯座在年前心態開始躁動，會有想要展現自己能力的慾望，尤其是處在不喜歡的工作環境之下，更可能表現出對抗的心態，而這也將不利於目前的工作，不妨趁這時候轉換職場的環境，有機會找到最適合自己的新環境。下半年若能讓你有機會發現薪資不錯的公司，可以好好為自己的職場生涯，重新檢視做規劃跟修正，打造更好的職場狀態。

🟡第一名：牡羊座
牡羊座在下半年事業上會想要有更高的職場地位跟成就感，對於追求成功有很強的的強烈意志力及驅策力，很適合為自己打拼事業。上半年運氣比較差，下半年運氣比以往都好，外緣不斷，貴人運佳，所以內在動力跟信念，與外在運氣都有強勁的幫助，很適合轉職所需的能量。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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