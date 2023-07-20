黃牛地獄6／為何不能實名制賣票？張惠妹試1次就收手　困難點曝光

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在《文創法》當時還在討論時，立委沈發惠就曾在質詢提問「為什麼這次修法沒有把購票實名制納入？」當時文化部長史哲就做出回應，表示在疫情時代，大家必然都認為要有足跡追蹤，所以認同實名制的作法，但是在疫情後時代，實名制固然不會成為必要的購票政策，去年幾場演唱會實行實名制，就因此產生大量糾紛。
史哲也提到「實名制購票」實行的難處，包括會增加演唱會業者的成本（包括大量驗票人員、機台等等）、觀眾進場必須拉長到2至3個小時、個資有外洩的疑慮，甚至是因為實名制購票帶來的麻煩之處，可能讓大眾認為一般售票發生的黃牛問題相對實名制帶來的糾紛「有更輕微」的情況。
張惠妹13萬張門票實名制！爆爭議川哥長文道歉 隔年不玩了
張惠妹去年回到台北小巨蛋舉辦「ASMR世界巡迴演唱會」，去年元旦下午開賣後，13萬張門票瞬間秒殺，而當時為了杜絕黃牛，此次售票採取「全實名制」，結果沒想到票才剛賣完，卻發生一堆投訴，包括民眾「名字填錯」、「名字填成英文」、「名字填成身分證字號」、「兩張門票填成同一個名字」、「名字填成綽號」等奇耙的問題。
而當時售票單位拓元事後宣布因為客服應付不暇，以「既然感覺不是黃牛購票，就儘量體恤歌迷給歌迷方便吧」為由，所以宣布放寬實名制條款，也就是說，就算出現上述的狀況，只要持票還是能順利進場，等於從實名制又給了黃牛有操作票價的空間。
經紀人、同時為主辦單位源活娛樂老闆陳鎮川當時就出面道歉，「事實證明這次的黃牛在票房秒殺後的確不若以往猖獗和活躍，但沒想到場次和觀眾人數暴增，隨之而來的狀況讓我們始料未及，多達10幾萬人的實名購票制度實為首例，我們想做卻沒有做到盡善盡美，真的讓大家困擾了！」而在去年爆出實名制爭議後，今年高雄場ASMR世界巡迴演唱會就回歸一般售票系統，顯然實名制購票雖然能杜絕黃牛，但對於舉辦方、粉絲來說不見得更為方便。
實名制購票業者集體拒絕！「賣票」不只是賣演唱會
對於社會盼望實名制購票也能納入法規中，消費者文教基金會副董事長徐則鈺則坦言，過去參與文化部相關會議時，許多業者都表示反對，主因在於台灣票卷市場除了演唱會外，還有舞台劇、歌仔戲或音樂劇等，實際情況下「票很難賣完」的活動，在收益本就不高的情況下，還要徒增實名制的成本，「業者當然不會接受。」
「既然其他業者不同意，那針對演唱或做實名制就好了吧？」徐則鈺坦言，理論上是這麼說沒錯，但演唱會也並非每場都完售，而熱門演唱會「也就那幾場而已」，若考慮到進場前實名制的票券核對等流程，加上許多場地有時間限制，若導致表演內容被迫縮減，或時間過短，消費者還是會怨聲四起，對業者一點好處都沒有。
「實名制購票」黃牛自有破解方法！預約接客免怕庫存
擁有多年經歷的黃牛James（化名）對於「實名制購票」相當不以為然！他表示，實名制購票就是「只有一次機會」的意思，對於那些不會搶票、不想錯過唯一機會的人來說，就是會直接預約登記實名制請黃牛搶票。「像是近期的太妍、(G)I-DLE就有不少熟客直接找上門付錢求幫搶，實名制購票只是沒有所謂的事後票，都是採取預約制，有接單才會搶票，由於幾乎都一定搶得到，接單數量也不會多，所以價格一定偏高。」光是上述兩場演唱會的收入，James就入帳約6位數。
然而也不難發現，不管是從張惠妹實例還是黃牛說法，實名制購票確實能夠讓黃牛持有票券數量降低，而雖然這一塊沒有入法，但文化部目前仍然積極推動實名制購票的機制，未來將優先請國內流行音樂展演活動5大場館，如台北小巨蛋、高雄巨蛋等，協調場館及主辦單位，在熱門場次評估是否該實施實名制，以確保大眾的權益。
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