黃牛地獄3／二手票超貴仍夯！消保官「1招」帶你上天堂：歌迷醒醒

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臉書二手票券買賣爭議、詐騙頻傳，買家現階段需要一個安全的交易平台，便轉向二手票券平台買票。以目前台灣大型的二手機購票平台「go票亮」為例，對比於臉書社團的私人買賣，多了第三方的託管、金流、票券等安全機制，買方下訂後付款結帳→費用進入金流單位託管→通知賣方寄票，經平台審核無誤之後寄送給買家→直到買家順利進場後，才會撥款給賣家，有平台當中間第三方交易平台，確實能降低購票風險，也成為歌迷現在買票相對信賴的管道。
📍想杜絕黃牛，真正要覺醒者是消費者！
引用台北市法務局統計資料，2022年「演唱會相關」消費申訴288件，其中消費者提及遭騙或遭詐為35件，比率高達12.2%；到了今年1至3月「演唱會相關」消費申訴30件，其中消費者提及遭騙或遭詐為6件，比率攀升至2成。熱門的演唱會門票搶手，讓門票轉售出現商機，有許多民眾急需購買熱門演唱會門票的便上網求票，因此成為黃牛蠻橫開價的賣家市場。
行政院消保處陳星宏簡任秘書表示，站在政府的立場，絕對不希望民眾成為黃牛眼中待宰羔羊。想要杜絕高價售票的黃牛，陳星宏認為應該要反向操作，「真正要覺醒者是消費者本身！」不去購買更貴的黃牛，當需求不在，自然就不會有黃牛，民眾自然也可以從這個無限的黃牛地獄逃離到天堂去。
除了消費者拒買之外，陳星宏認為《文創法》是一把非常有用的「屠牛刀」！民眾遇到黃牛可以勇於檢舉，當發現有不法人士用「掃票」程式惡意購票後轉賣的不法行為，最重可以判3年有期徒刑，最高300萬的罰金，或是按照票面金額的定價，處以10至50倍的罰款。至於該如何定義黃牛呢？陳星宏表示，《文創法》的修正非常嚴謹，只要是用超過票面金額或定價販售就會被定義為黃牛，「即便是多賣20元都可以舉報」，希望透過重罰來杜絕黃牛。
📍「我被詐騙了該怎麼辦？」最快速度通報165
當開心轉帳給私人賣家後，想再次聯絡賣家，賣家便不理不睬，已讀不回，最後直接「神隱」，這時有很高機率是落入詐騙圈套。先別生氣、懊惱，要立即面對現實才能將傷害降至最低。
實際去電詢問165防騙專線，諮詢專線專員表示，建議第一時間先打165防騙專線，提供對方匯款帳號，讓政府相關單位可以第一時間通報銀行，才能把對方的帳號圈存，讓對方的錢被圈住不能動用，待民眾去警察局完成報案程序後，或許才有機會把錢拿回來。但因為詐騙轉走的速度都非常快，可能3至5分鐘就被轉走，一定要快速通報才有機會拿會自己的血汗錢。
📍遭詐騙時相關報案流程
- 先手機撥165，通報政府165防騙專線，藉此儘快圈存對方銀行帳戶，避免錢被轉走。
- 前往警局完全報案手續，才有機會拿回損失的錢財。
📍報案需要準備的資料
- 和對方的聊天紀錄截圖，越詳細越好
- 對方LINE帳號、臉書帳號、手機號碼等資料
- 詐騙人的匯款帳號
- 報案人的匯款證明
至於為何很多詐騙都不嫌麻煩的還要轉到LINE上更近一步的誘導，趨勢科技防詐達人指出，LINE無須實名的特性，讓很多詐騙集團埋藏其中，甚至會刻意在各個平台引導受害者用LINE聯絡，用假照片、假名字，甚至隨時更換名字，讓誘騙不同人上當。根據統計2022年上半年，民眾透過防詐達人查到有問題危險的LINE帳號數量多達106萬筆，民眾一定要特別謹慎提防。刑事局防詐重點再三提醒，FB、LINE等沒有安全交易保障機制，不建議在社群平台購物。
提醒民眾，當你一步步被洗腦到準備要加入對方LINE時，請先確認對方的LINE ID是否已經被通報是惡意ID。民眾可以在LINE上加入由警政署刑事局165和防詐達人合作的「趨勢科技防詐達人」LINE官方帳號，輸入對方LINE帳號，就能檢視是否已經被檢舉過的危險ID，為自己的血汗錢多增加一層保障喔！
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