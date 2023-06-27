靈蛇43年紀錄中斷！端午節未現身天受宮 下半年「4生肖」要注意
南投縣名間鄉天受宮俗稱「帝爺公蛇」的大頭蛇，已經連續43年在端午節前後現身，但今年卻未出現，讓該紀錄確定中斷。民俗專家廖大乙表示，今年因為天干地支氣場變動大「黑兔年」，除了犯太歲的兔、雞之外，另外生肖屬龍及蛇的民眾，下半年可要注意犯小人以及交通安全，一定要「心存善念、多做善事」才能化解這一切。
記者張嘉哲/綜合報導
廖大乙提到，凡事都有前兆，今年俗稱的「帝爺公蛇」的靈蛇並未在端午節現身，站在科學角度而言，有可能因棲地環境改變或人為活動的足跡過於頻繁等原因，導致靈蛇沒有在端午期間造訪天受宮，但以宗教、民俗觀點而論，便可作為氣場變動的一種指標。
廖大乙說，加上今年圓山飯店在端午節後一天，農曆5月初六發生天花板倒塌事故，金龍噴水池天井的天花板掉落，砸中金龍，龍身也因此斷裂，都象徵著台灣將有大事發生，下半年可能將面臨更多的不測風雲。
廖大乙也提醒，今年的端午節前一天是24節氣中的「夏至」，氣候急遽變化，接連的轉換變動，對兔、龍、蛇、雞等4種生肖的民眾，也會有較多的考驗，包括遭小人誣陷、流言中傷等等，所以更要小心、謹慎面對自己的工作及人際關係，也要注意交通安全的問題，如果要化解這一切，一定要秉持「存善念、做善事」兩大原則，累積正能量才能招來貴人逢凶化吉！