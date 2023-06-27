手機提醒設好！Apple免費兒童夏令營來了 6/28開始報名
容易讓家長荷包大失血的暑假要來了！安親班、夏令營動輒幾萬元的噴出去，想省錢的可以準備報名Apple官方舉辦的兒童夏令營，為實體課程，預計從7 月 8 日至 8 月 26 日期間，在Apple Store 零售店舉行，明（28）日開放報名，報名當天相關課程介紹才會同步公布。
記者周淑萍/綜合報導
每年都秒殺由Apple官方舉辦的兒童夏令營，今年也如期舉辦，預計明（28）日開放報名。今年會以「無邊記」 app 和 Keynote為主，讓參與者了解如何像個發明家一樣思考，並用 iPad 搭配 Apple Pencil 設計出夢想中的發明。Apple 夏令營課程專為 8 至 12 歲的孩子與家長或監護人一同參與設計。上課地點將在台北101或是台北信義A13的零售店舉辦。相關課程目前目前還沒有上線，需等官方開放報名。
除了家長一定要手刀報名的夏令營之外，也能把男友、老公送去學習手機拍攝技巧，在「Today at Apple」課程中有不少攝影相關的課程能夠免費上，像是教你怎麼外拍人像、拍攝建築物、用iPhone編輯照片、iMovie使用入門等，甚至教你怎麼寫程式都有。