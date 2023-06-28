FEniX專訪／出招吸引心儀對象！曹家齊「一句話」　竟被全員吐槽

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談到專輯中的歌曲〈Look at me〉，FEniX解釋該曲是想要給不認識他們的人，重新讓外界看見他們，這首歌曲也是他們最喜歡的歌曲，而且在MV中，他們穿上西裝，充滿酷帥的成熟感。談到真實生活中，各自會以什麼樣的方式讓心儀對象「Look at me」，曹家齊笑說：「噴一些香水。」沒想到卻被全體吐槽，因為香味很主觀，如果對方不喜歡那個味道，可以說是精準踩雷；夏浦洋則是會一直出現在對方身邊徘徊；陳峻廷笑說，本身在朋友圈屬於活躍派，所以滿容易吸引到別人的注意力。
從選秀節目《原子少年》出道至今已經有一段時間，5人分享這段期間的心情，陳峻廷表示心情每天都在變，「對每個人來說，從節目到現在都是第一次，心情每天都是很多新鮮感、很多不一樣，要有一些藝人的自覺，認清在做這件事情，當然生活上也有些改變。」MAX認為如今把興趣變成工作，要怎麼在每個階段過的精彩、更扎實，是要面對的重要課題。
夏浦洋分享，以前沒事想出去玩就出去玩，但現在因為演藝工作忙碌，如果碰上宣傳期，甚至會減少許多與父母吃飯的時間；李承隆表示，工作、排練行程越來越多，「以前可能跟一些好朋友出去吃飯，現在會因為工作關係沒辦法。」陳峻廷很有同感，他笑說，因為上班時間不一定，也沒有周休，所以真的很難跟朋友約時間相聚。
而出道至今，李承隆認為自己最不一樣的地方，是出道後有種蛻變的感覺，「以前我很不太敢嘗試這麼跳的東西，怕自己不適合，我缺乏自信、安全感，就像是換了髮色，現在自信感比以前大很多，可以做很多表情、表演。」MAX則說自己學會了妥協，「我的轉變是開始忠於自我，再來是妥協。」陳峻廷一旁補充，他直言MAX在寫詞方面，有許多自己的堅持，知道自己想要的是什麼，在不影響大局的狀況下去做妥協，至於個人，他會開始改變說話方式，怕之前的態度給人輕浮的感覺，現在朝著幽默的方向邁進。
曹家齊認為自己改變最多的是他的狀態，「我會去想怎麼調整好的狀況，因為自我要求很高，我現在會去想做好工作外，讓自己不一樣，講到脾氣也是，我已經認識這個工作，到裡面嘗試不同的東西，嘗試接受很多新事物。」夏浦洋表示，現在變得比較有目標、執行力，「以前不知道該怎麼實踐它，有目標執行力比較確實，越來越自律。」