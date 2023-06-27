下半年景氣復甦壓力大！專家：現階段最大問題仍在「出口衰退」

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調查的六項分項指標中，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機等五項指標呈現上升態勢，僅購買耐久性財貨時機下跌。
中央大學指出，本月上升幅度最多的指標是「未來半年投資股票時機」，調查為44.1點，吳大任表示，儘管調查結果月升17.3點，年升8.6點，但離正常水準還有一段距離，目前僅是剛脫離歷史新低而已；其餘指標變動不大。
國內景氣與過往高點差距不大，顯示一般民眾對景氣看法相對樂觀，不過，目前國內經濟情勢「外冷內熱」，出口仍有持續衰退的疑慮，但在內需消費面上，也在持續暢旺中，民眾日常生活所接觸到的與內需消費息息相關，故對台灣整體景氣會偏向樂觀，然而台灣現在仍存在著嚴重的經濟問題。
至於各界關心的輸入性通膨是否有可能再捲土重來？吳大任認為機會不大，目前全球仍在升息循環中，勢必會對日後的投資與消費產生很大影響。
他以美國舉例，美國的個人消費支出雖未有顯著下降，但卡債已接近1兆美元，隨著升息時間拉長，美國的家庭經濟勢必會受到更大的影響，故消費恐會在下半年有明顯下跌的態勢，進而影響全球的生產與消費需求，物價也因此不可能再回升，但相對來說，下半年景氣復甦力道也會受到壓抑，台灣要面對的最大問題仍在「出口衰退」。