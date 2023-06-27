就是要去日本玩！5月淡季外國旅客達189萬人 30萬台灣客瘋訪日
隨著新冠肺炎疫情趨緩，日本國門大開，各國旅客湧入觀光。日本政府觀光局（JNTO）21日表示，5月訪日旅客人數達到189.8萬人，已經恢復到疫情前同期、2019年5月的69%的水準，其中以韓國旅客佔最多，超過51萬人，其次則是台灣旅客，人數超過30萬人。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《日本經濟新聞》報導，5月是櫻花盛開季節後的淡季，訪日遊客人數比起4月減少了5萬人左右，但仍達到189.8萬人，其中以韓國旅客佔最多，達到51.5萬人，相當於2019年6月的86％水準；其次則是台灣，人數達到30.3萬人，比2019年5月減少29%；美國旅客人數則為為18.3萬人，比起2019年5月增加17%。報導指出，目前外國旅客回流的勢頭仍在持續，來自新加坡和美國等國的遊客增加，支撐了整體人數。
而訪日郵輪重啟帶動了需求，郵輪旅行備受歐美訪日遊客的歡迎。包括計劃停靠的船隻在內，2023年度停梭靠在靜岡市清水港的外國郵輪為69艘，超過2017年度的31艘，改寫最多紀錄。
從中國出發的郵輪也從5月開始再次停靠日本，在新冠肺炎疫情之前，郵輪乘客中有8成來自中國。但中國的訪日遊客人數比幾疫情前減少了82%，降至13.4萬人，恢復速度緩慢。報導認為，若是郵輪遊客復甦，中國訪日遊客人數將明顯反彈。
隨著訪日遊客人數復甦，日本各家百貨也從中受益。高島屋6月前半個月的免稅銷售額激增至去年同期的4.6倍，與2019年同期相比增加11%。J.FRONTRETAILING（J‧フロントリテイリング）旗下的大丸松坂屋百貨的免稅銷售額6月前半月也達到了去年同期的6.1倍。報導指出，百貨的奢侈品銷售強勁，富裕階層推高了銷售額，如今面向訪日遊客的奢侈品牌和化妝品也正在增加。