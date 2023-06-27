《變身少女露比》李沐自爆患有「恐懼症」　鬆口復合台大學霸男友

我是廣告 請繼續往下閱讀
首次配音好萊塢動畫片，李沐直呼：「我覺得很難，因為英文講得很通順，但翻成中文還要對口型，是最難的部分。」回憶起第一天配音的狀況，李沐無奈表示，有一段「海怪公主」露比開場白卡詞錄了10次以上，導演嚇壞：「妳第一天來的時候，我覺得很恐怖，還好後面越來越好！」
李沐所配音的主角「海怪公主」露比，是一名渴望融入同儕的高中少女；李沐也分享，高中曾與好友吵架的故事，有一次兩人一起搭計程車，李沐在車上聽到美國歌手火星人布魯諾（Bruno Mars）的歌，情不自禁的跟著嗨唱，沒想到朋友個性太害羞，事後向共同友人抱怨此事，引起紛爭。
李沐透露，自己和「露比」個性很像，遇到喜歡的男生時，一開始都會假裝沒事「酷酷的」，她認為表現太熱情就輸了：「所以很多（感情）就無疾而終。」高中讀女校6年的李沐，一直很期待聯誼：「我想了很久，可是他們說要去淡水玩，我評估了一下天氣覺得太熱，我不想要被熱到。」李沐說，好險當時沒去，他們後來在淡水玩大地遊戲。
李沐曾與台大電機學霸男友、Quaranteen樂團主唱兼電吉他手鄒序交往3年，於2022年時公開承認雙方分手。如今她再次透露，雙方已經復合，還提到自己第一次主動約男生出去，就是現任男友鄒序：「欸！要不要去聽音樂？」結果被對方以考試為由拒絕，後來和共同朋友一起出去玩，兩人才慢慢有單獨見面的機會。《變身少女露比》6月30日全台熱映。