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早期預測成功脫離呼吸器時機人工智慧系統 提升重症病人治療水平

▲奇美醫院加護醫學部部長陳奇祥(中)率領品質管理中心主任暨加護醫學部主治醫師陳欽明(右二)、AI中心主任劉忠峰博士(左二)、AI中心研究助理宋美儀(左一)與加護醫學部研究助理林嘉微合影（圖／記者林怡孜攝，2023,06,27）
▲奇美醫院加護醫學部部長陳奇祥(中)率領品質管理中心主任暨加護醫學部主治醫師陳欽明(右二)、AI中心主任劉忠峰博士(左二)、AI中心研究助理宋美儀(左一)與加護醫學部研究助理林嘉微合影（圖／記者林怡孜攝，2023,06,27）

記者林怡孜/台南報導

一名新冠肺炎染疫病人因肺炎合併敗血性休克及多重器官衰竭，插管使用呼吸器住進專責加護病房，當患者病情逐漸改善並準備脫離呼吸器時，加護病房團隊依傳統呼吸器脫離方式，偵測病人拔管脫離指數，發現成功機率小於50%，於是運用「早期預測成功脫離呼吸器時機之人工智慧系統」，發現經人工智慧精算出來的脫離成功可能性高達80%，醫療團隊決定依此依據移除氣管內管，病人在移除後呼吸順暢，於隔日順利轉出加護病房。

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奇美醫院品質管理中心主任暨加護醫學部主治醫師陳欽明表示，呼吸器是加護病房(簡稱ICU)病人續命的重要維生儀器，但是也可能會引發呼吸器相關合併症，如感染、肺損傷等，同時也會造成醫療資源龐大的支出。使用呼吸器的重症病人比起一般住院病人，整體的住院天數、儀器、藥物、費用跟死亡率都會比較高，因此照顧插管的重症病人，縮短呼吸器輔助時間是一個重要的參考指標。病人脫離呼吸器的最佳時機難以判斷，過早或過晚脫離呼吸器都可能引發相關不良反應。醫生若低估病人呼吸能力，讓病人自己拔除管路會引起聲帶受傷；但若延遲拔管，病人每天可能增加1%至3%的呼吸器相關肺炎機會。因此掌握適當時機移除呼吸器，在醫療品質與醫療成本上均相當重要。


陳欽明醫生說明，奇美醫院加護醫學部以AI技術，經過不斷的測試與改良，費時近2年時間，將現有ICU系統與呼吸治療系統結合，於2018年完成「早期預測成功脫離呼吸器時機之人工智慧系統」，能輔助醫療人員準確預測重症病人脫離呼吸器的臨床決策。「早期預測成功脫離呼吸器時機之人工智慧系統」於2020年中旬上線使用至今，奇美醫院加護醫學部調查ICU導入AI輔助前後之差異，發現平均病人使用呼吸器時間有減少之趨勢且整體成功脫離率增加。若以每人約節省0.75天，平均ICU費用為15,000/天，奇美醫院一年約有2,500插管人次，每年可望節省2,800萬元的ICU費用。

▲奇美醫院品質管理中心主任暨加護醫學部主治醫師陳欽明運用早期預測成功脫離呼吸器時機之人工智慧系統，評估病人脫離呼吸器免不良反應（圖／奇美醫院提供）
▲奇美醫院品質管理中心主任暨加護醫學部主治醫師陳欽明運用早期預測成功脫離呼吸器時機之人工智慧系統，評估病人脫離呼吸器免不良反應（圖／奇美醫院提供）
奇美醫院「早期預測成功脫離呼吸器時機之人工智慧系統」不僅榮獲生策會主辦之2020國家新創獎，也獲得醫策會主辦之2020國家醫療品質獎智慧醫療類佳作之殊榮。陳欽明醫生強調，重症照顧的病人若能輔以AI系統相助，就可以得到更妥善的照顧，也能減少醫療資源龐大的支出。

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