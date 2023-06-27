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中華醫大國際發明展獲金牌 全國技專校院專題競賽囊括前三

▲中華醫大校長孫逸民（前排左四）等師生團隊運用所學參與創新研發，在國外發明展和國內專題競賽拿下金牌等獎項（圖／中華醫大提供）
▲中華醫大校長孫逸民（前排左四）等師生團隊運用所學參與創新研發，在國外發明展和國內專題競賽拿下金牌等獎項（圖／中華醫大提供）

記者張振興/台南報導

中華醫大師生運用所學參與創新研發，接連在國內外競賽中拿獎，其中由教授楊堉麟帶領的醫學檢驗生物技術系學生林銘炫開發作品榮獲ITEX 2023馬來西亞國際發明展金牌，也在2023年全國技專校院實務專題製作競賽上囊括前三，全校師生與有榮焉。

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▲中華醫大教授楊堉麟(右)與醫技系學生林銘炫(左) 以「粒線體活化因子NRF之淡斑美白修復淨膚技術」榮獲ITEX 2023馬來西亞國際發明展金牌（圖／中華醫大提供）
▲中華醫大教授楊堉麟(右)與醫技系學生林銘炫(左) 以「粒線體活化因子NRF之淡斑美白修復淨膚技術」榮獲ITEX 2023馬來西亞國際發明展金牌（圖／中華醫大提供）
楊堉麟和指導學生林銘炫開發的「粒線體活化因子NRF之淡斑美白修復淨膚技術」，經實驗證實NRF因子可抑制黑色素細胞生長及減少細胞黑色素分泌，在淡斑層面展現絕佳的效果，以非侵入的方式搭配超音波微化將NRF因子導入皮膚，副作用低，在未來可作為雷射淡斑外的另一種治療方式。這項發明可應用層面廣泛，具有廣大的市場性，因而給予金牌的高度肯定。


除了國外發明展拿下金牌，國內競賽也傳出佳績，2023年全國技專校院實務專題製作競賽，中華醫大的師生團隊在競賽中拿下前三名的亮眼好成績。分別是，製藥工程系學生楊姿宸、江晨瑀、王禹喬、林靖容、林宜靜、陳怡庭等人參與的作品「建構山村循環農食力」，改善山村農產品滯銷、農業廢棄物堆積等問題，吸引年輕人回鄉，引入醫療照護資源，解決山村人口老化外移的問題，深具創意的策略規劃及實踐的成果，獲得生技醫農群全國第一名。


製藥工程系學生周芳鈺、陳君宇、吳祈緯、陳奕龍、黃婉婷等人創作的專題「年長者護膚保濕產品之研發-艾納香乳膏」，以符合年長者日常皮膚保濕之需求為主，艾納香乳膏能有效阻隔皮膚水分散失，緩和皮膚搔癢。融入台灣居民的日常生活及文化底蘊，深獲年長者喜愛，產品兼具創新性、實用性、永續發展性及社會友善性，榮獲家政餐旅食品群全國第二名。


視光系學生林冠呈、鍾涵羽創作的「元宇宙貳視力」，將 VR 應用於視力訓練，改善傳統視力訓練造成的手部疲累、無趣等因素，增加訓練的趣味性，設計簡易的 VR動畫進行視力訓練，可達到眼球調節放鬆、聚散與瞳孔縮放三連動的連續功效，進而調節痙攣、疲乏及靈敏度不足等症狀，並達到控制近視的效果，榮獲護理與紡保群全國第三名。

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