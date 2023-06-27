中華醫大國際發明展獲金牌 全國技專校院專題競賽囊括前三

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除了國外發明展拿下金牌，國內競賽也傳出佳績，2023年全國技專校院實務專題製作競賽，中華醫大的師生團隊在競賽中拿下前三名的亮眼好成績。分別是，製藥工程系學生楊姿宸、江晨瑀、王禹喬、林靖容、林宜靜、陳怡庭等人參與的作品「建構山村循環農食力」，改善山村農產品滯銷、農業廢棄物堆積等問題，吸引年輕人回鄉，引入醫療照護資源，解決山村人口老化外移的問題，深具創意的策略規劃及實踐的成果，獲得生技醫農群全國第一名。
製藥工程系學生周芳鈺、陳君宇、吳祈緯、陳奕龍、黃婉婷等人創作的專題「年長者護膚保濕產品之研發-艾納香乳膏」，以符合年長者日常皮膚保濕之需求為主，艾納香乳膏能有效阻隔皮膚水分散失，緩和皮膚搔癢。融入台灣居民的日常生活及文化底蘊，深獲年長者喜愛，產品兼具創新性、實用性、永續發展性及社會友善性，榮獲家政餐旅食品群全國第二名。
視光系學生林冠呈、鍾涵羽創作的「元宇宙貳視力」，將 VR 應用於視力訓練，改善傳統視力訓練造成的手部疲累、無趣等因素，增加訓練的趣味性，設計簡易的 VR動畫進行視力訓練，可達到眼球調節放鬆、聚散與瞳孔縮放三連動的連續功效，進而調節痙攣、疲乏及靈敏度不足等症狀，並達到控制近視的效果，榮獲護理與紡保群全國第三名。