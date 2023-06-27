登革熱南部疫情嚴峻！疾管署估「高峰期在10月」

我是廣告 請繼續往下閱讀
疾管署副署長羅一鈞表示，國內今年截至6月26日累計72例本土病例，病毒型別均為第一型，病例數已達2017年同期以來最高，其中大於60歲以上個案占43%最多，年長者感染容易引起慢性病發作，或加重健康惡化情形，屬於重症、死亡高風險族群， 呼籲南部民眾提高警覺。
羅一鈞說，以現階段台南登革熱疫情已經無法斷言屬於第幾波疫情，以過往登革熱疫情高峰期都落在10、11月而言，今年6月本土病例如此快速增加，狀況已經相當嚴峻，埃及斑蚊出沒的高雄市及屏東縣部分區域近期風險增加，當患病者南來北往，有白線斑蚊的其他縣市，同樣不能鬆懈。
羅一鈞表示，因應南台灣登革熱本土疫情，已派8名專家前往台南市，組成機動防疫隊，分為4個小組協助地方防治工作，全力圍堵疫情；另外，7月1日起仁德區、東區等疫情熱區調整登革熱確診條件，改為醫師在診間或採檢進行快篩陽性即可確診，不用再將檢體送至實驗室，縮短防治時間差。
羅一鈞提醒，埃及斑蚊喜歡在家戶陰涼環境棲息，這波疫情確診長者也多是疑似在家中、公廟或有屋頂的公有市場遭到叮咬，提醒民眾外出落實防蚊措施，如噴灑防蚊液，或避免在蚊蟲喜出沒的清晨、黃昏出外，在家中使用蚊帳或捕蚊燈，減少蚊蟲叮咬，清除家中積水容器，減少孳生源。（編輯：李亨山）1120627