籲民眾友善！家扶調查：近3成早療孩子曾遭異樣眼光看待

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調查發現，早療孩子的父母很積極投入，但較缺照顧支持，9成家長常親自參與孩子的早療，與孩子一起學習和練習、逾5成的照顧者因而常常放棄自己的計劃、超過4成曾為此離開原職場、超過3成不易獲得家人親友的支持和後援。
家扶表示，早療孩子必須有社會互動和學習融入社會生活的機會，然而調查指出，早療家庭很少甚至未曾經驗過被大眾或環境設備關照與協助、近3成的照顧者和孩子曾被異樣眼光看待、甚至近2成曾因孩子的特質被民眾責怪或被其他小朋友嘲笑。
進一步對社會能否提供支持與協助的看法進行交叉分析發現，同時缺乏社區民眾關照及親友鄰里幫助有超過2成，且其中同時對政府正式資源的支持感受缺乏的有24.1%，主要照顧者在早期療育路上支持網絡不足、照顧壓力及負荷常需獨自面對等議題，亟待關注。
家扶自1992年開始投入身心障礙兒童日間照顧與早療服務，現在每年服務約4000個慢飛天使與家庭。目前在新北市、台中、彰化、雲林有四所發展學園，大同育幼院則設立早療日托中心，提供通報轉介、個案管理、日間托育、療育等服務，累計已服務個案管理4萬2168人次、療育服務29萬1168人次，日托照顧約2400人。
自2015年起更針對兒童保護及安置中的6歲以下兒童及其手足，進行全面與定期性的發展篩檢。家扶表示，以去年為例，完成4672名幼兒及其手足篩檢，發現疑似發展遲緩待追蹤兒童、已領有遲緩和身障證明等，屬於有早期療育服務需求者共有1013名，比例約21.7%，均已提供相關追蹤和服務；偏遠離島的馬祖家扶中心也開辦早療到宅和社區服務，讓早療可以到達有需要的地方。
家扶呼籲，每個人從自己做起，透過認識、理解、接納與尊重，並以友善的態度和行動、包容及支持性的措施，陪伴慢飛天使繼續往前邁進自己的一大步。（編輯：李亨山）1120627