銀髮族養寵物好處多　延緩認知衰退、減少孤獨、增加快樂

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洪姓阿嬤的女兒李小姐表示，自己平日外出工作，希望媽媽白天在家能夠有隻寵物陪伴，所以到八里動物之家尋找適合的狗狗，得知小可愛個性穩定，適合陪伴長輩。雖然考慮到小可愛已超過7歲，邁入中老年階段，害怕生離死別來得快而有些猶豫，但轉念一想，飼養寵物本來就是要飼養到終老，加上可讓小可愛晚年可以有個家，所以決定認養。
新北市動保處進行認養後續追蹤訪問時，洪阿嬤記性很好，滔滔不絕分享小可愛認養後日常生活點點滴滴，小可愛現在已經有新名字叫做「YULI」，很聰明，會聽指令坐下，喜歡吃水煮肉絲加飼料。雖然看見家人用掃把掃地時會害怕，或聽見門外有聲響時會緊張吠叫，但是不會狂吠，相當乖巧聽話。洪阿嬤表示，有YULI陪伴，心情變得很開心，YULI這7年等待說不定就是為了和自己相遇成為家人。
成犬個性穩定 合適陪伴長輩新北市動保處表示，銀髮族飼養寵物不僅可以成為心靈上很好支柱及安慰，藉由餵食、撫摸寵物，能夠增加身體活動，兼顧身心靈健康，觀察寵物生理狀態及挑選糧食有助於延緩認知衰退。
相較於年幼狗狗需要更多照顧，個性穩定成犬更適合陪伴長輩。新北市8所動物之家犬貓，正在等一個溫暖的家，歡迎民眾來和犬貓互動，期盼動物之家犬貓都能找到屬於自己歸宿。新北市動物之家認養資訊：https://act-adopt.ahiqo.ntpc.gov.tw/
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58260
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