婆羅洲發現「在地下開花結果」的棕櫚樹！植物學家振奮：千載難逢

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婆羅洲西部的原始雨林中，遍佈了許多棕櫚樹，早在1997年，一位馬來西亞的植物學家就發現「Pinanga subterranea」棕櫚樹，注意到它的果實不太尋常，立即拍照紀錄，但是當時他並未意識到這是一株全新的棕櫚樹品種。
一直到2017年，另位一位植物學家在婆羅洲，看到野豬把地底的果實挖出來吃掉後，他將「Pinanga subterranea」與其他已知的棕櫚樹品種進行仔細比對，這才證實「Pinanga subterranea」是前所未見的全新品種。
植物學家盛讚這是「千載難逢」的發現，不過其實，婆羅洲當地的原住民一直都知道「Pinanga subterranea」，一些原住民把它的果實當成水果和零食，在原住民的話中也有特別用來稱呼「Pinanga subterranea」的說法，和一般棕櫚樹不同，可惜的是，植物學家沒有提早注意到這件事情。
新加坡國立大學的植物學家蘭迪（Agusti Randi）表示，這件事說明了科學家與原住民社區合作的必要性。英國植物學家庫恩豪瑟（Benedikt Kuhnhäuser）則表示，這發現為植物學家上了重要一課，應該多把視線放在眼前可見的事物之外。
迄今為止，植物學家已經在婆羅洲發現了300種不同的棕櫚樹，而全世界約有2500種棕櫚樹，其中多達一半面臨滅絕的威脅。