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婆羅洲發現「在地下開花結果」的棕櫚樹！植物學家振奮：千載難逢

▲英國皇家植物園（Royal Botanic Gardens）的植物學家，在婆羅洲島上發現一種全新品種的棕櫚樹，這種棕櫚樹罕見地在地底下開花結果，是目前全世界唯一一種在地下開花結果的棕櫚樹。（圖／翻攝自英國皇家植物園）
▲英國皇家植物園（Royal Botanic Gardens）的植物學家，在婆羅洲島上發現一種全新品種的棕櫚樹，這種棕櫚樹罕見地在地底下開花結果，是目前全世界唯一一種在地下開花結果的棕櫚樹。（圖／翻攝自英國皇家植物園）

記者倪浩軒/綜合報導

英國皇家植物園（Royal Botanic Gardens）的植物學家，在婆羅洲島上發現一種全新品種的棕櫚樹，這種棕櫚樹罕見地在地底下開花結果，是目前全世界唯一一種在地下開花結果的棕櫚樹。植物學家將其命名為「Pinanga subterranea」，意思是拉丁文中的地下。

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綜合外媒報導，由於為了促進授粉和種子傳播，大多數植物都是在地面上開花和結果，而發現了這株在地下開花結果的「Pinanga subterranea」後，研究棕櫚樹30餘年的貝克博士（William Baker）直言，「這個發現產生了更多問題」，在地下開花結果如何完成授粉？授粉者如何找到位於地下的花朵？這種現象是如何演化而來？為了解答疑惑，接下來植物學家還有許多工作要進行。目前已經知道當地的野豬（bearded pigs）會吃位於地下的棕櫚樹果實，但野豬是否就是「Pinanga subterranea」的主要傳播者，還要進一步調查。

婆羅洲西部的原始雨林中，遍佈了許多棕櫚樹，早在1997年，一位馬來西亞的植物學家就發現「Pinanga subterranea」棕櫚樹，注意到它的果實不太尋常，立即拍照紀錄，但是當時他並未意識到這是一株全新的棕櫚樹品種。

一直到2017年，另位一位植物學家在婆羅洲，看到野豬把地底的果實挖出來吃掉後，他將「Pinanga subterranea」與其他已知的棕櫚樹品種進行仔細比對，這才證實「Pinanga subterranea」是前所未見的全新品種。

植物學家盛讚這是「千載難逢」的發現，不過其實，婆羅洲當地的原住民一直都知道「Pinanga subterranea」，一些原住民把它的果實當成水果和零食，在原住民的話中也有特別用來稱呼「Pinanga subterranea」的說法，和一般棕櫚樹不同，可惜的是，植物學家沒有提早注意到這件事情。

新加坡國立大學的植物學家蘭迪（Agusti Randi）表示，這件事說明了科學家與原住民社區合作的必要性。英國植物學家庫恩豪瑟（Benedikt Kuhnhäuser）則表示，這發現為植物學家上了重要一課，應該多把視線放在眼前可見的事物之外。

迄今為止，植物學家已經在婆羅洲發現了300種不同的棕櫚樹，而全世界約有2500種棕櫚樹，其中多達一半面臨滅絕的威脅。

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