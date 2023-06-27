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失智者尋找逝世親友…家人該如何回應？　了解溝通困難7原因、溝通技巧！

失智者尋找逝世親友…家人該如何回應？　了解溝通困難7原因、溝通技巧！
失智者尋找逝世親友…家人該如何回應？　了解溝通困難7原因、溝通技巧！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】失智症會影響人的記憶力、認知功能等，因此患者常常會將家人錯認成其他人，或是尋找已經逝世的家人。此時，許多照顧者常會不知道該如何回應，不知道到底要不要跟失智症個案說真話。

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與失智症患者的溝通問題，是許多照顧者在診間常會詢問醫療人員的部分。國泰綜合醫院神經內科臨床心理師吳瑋庭，整理出7個常見造成失智症個案與照顧者之間溝通困難的原因，並說明與失智症患者的溝通原則及技巧，希望幫助照顧者回應各種問題，維持與失智家人的親密關係。

失智患者、照顧者　常因7原因產生溝通問題

除了記憶能力減退，失智症還會造成空間定向感、問題解決能力、語言能力等認知功能退化。隨著病程惡化，失智症個案會越來越難以清楚表達隱藏在情緒背後的想法。

吳瑋庭臨床心理師表示，此時照顧者常常會看到的是失智症個案變得躁動不安、生氣大罵，但卻沒有發現這是因為當下個案的需求並未被滿足，因此彼此的溝通障礙，便加重了照顧者的負擔，而失智症個案的生活品質也會受到影響。

吳瑋庭臨床心理師提到，造成失智症個案與照顧者之間溝通困難的原因，可能包含以下7項：

  1. 失智症造成病人人格、溝通用詞及禮貌的改變：
失智症個案可能會變得不愛講話，時常對照顧者的詢問無回應。

  1. 失智症影響個案語言的理解和表達能力：
失智症個案和照顧者之間的溝通過程會變得更挫折、疲乏和無趣。

  1. 失智症影響個案察覺表情、語調的能力：
有些失智症個案變得不會去注意他人的表情和語調，以猜想對方當下的情 緒狀態，因此照顧者往往會感到被忽略、不被感激

  1. 失智症個案與照顧者角色轉移：
原本身為個案的配偶或兒女，現在卻因為失智症個案的依賴性逐漸增加，變得更加像是父母的角色

  1. 照顧者的哀慟反應：
當照顧者看到失智症個案症狀逐漸惡化，會覺得原本的個案正逐漸消失，因此會經歷內在的情緒反應和再適應過程

  1. 過長的照顧時間、照顧者處於有壓力、疲倦和社交孤立的情況：
照顧者會因此無法回顧、反思先前是如何回應失智症個案，也在尋求支援上較有困難

  1. 失智症個案和照顧家屬的依附關係：
通常彼此的關係中都會多少有著已存在多年、不言而喻的緊張與期待

與失智症個案溝通　第一步：察覺自己的狀態

當照顧者面對失智症患者的種種問題時，吳瑋庭臨床心理師提醒，照顧者首先要察覺自己當下的狀態，是否有餘力去面對個案一連串的詢問，暫時失去理智是很正常、常見的反應，但若長時間處於這樣的狀態可能會影響彼此的關係和觀感。

當照顧者覺得失智症個案很煩人，發現自己已經受不了這樣的角色壓力時，吳瑋庭臨床心理師建議，可以適時交給身邊其他人處理，或是用視訊聯絡遠方的親友，交由他們安撫及轉移注意力。

失智個案尋找逝世親友　先了解其背後需求

由於失智症個案對過往的記憶通常會更熟悉、更清晰，因此有時失智症個案會尋找回憶當中熟悉的親人。吳瑋庭臨床心理師表示，此時照顧者如果選擇直接告訴個案真正的狀況，如：家人已經過世、不在了，根據臨床經驗，這樣直接的回話往往會帶給個案被否定、被拒絕的感覺。

此外，這時侯失智症個案可能會接受這樣的壞消息，並因此感到難過，或是否認這樣的現實而感到憤怒，但不管是以上哪一種反應，結果都並不理想。吳瑋庭臨床心理師指出，如果失智症個案有溝通意願，也有相對應的語言表達能力，照顧者不妨先試著詢問，了解個案當下的想法，包含：

  • 有什麼原因讓個案此時想到這位親人？
  • 有想要找親人說說話嗎？
  • 有想要跟親人一起做的事情嗎？
了解失智症個案此時此刻的內在需求，或許個案只是想要找人陪伴，也有可能是內心有點不安想要有點安全感，又或者只是單純的思念。吳瑋庭臨床心理師提到，比起直接回應個案的問題，試著去滿足個案話語背後真正的需求本質，更能夠拉近彼此的關係。

資料來源：國泰醫訊https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/263-2-10.pdf



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58257

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