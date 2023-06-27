失智者尋找逝世親友…家人該如何回應？　了解溝通困難7原因、溝通技巧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
失智患者、照顧者 常因7原因產生溝通問題除了記憶能力減退，失智症還會造成空間定向感、問題解決能力、語言能力等認知功能退化。隨著病程惡化，失智症個案會越來越難以清楚表達隱藏在情緒背後的想法。
吳瑋庭臨床心理師表示，此時照顧者常常會看到的是失智症個案變得躁動不安、生氣大罵，但卻沒有發現這是因為當下個案的需求並未被滿足，因此彼此的溝通障礙，便加重了照顧者的負擔，而失智症個案的生活品質也會受到影響。
吳瑋庭臨床心理師提到，造成失智症個案與照顧者之間溝通困難的原因，可能包含以下7項：
- 失智症造成病人人格、溝通用詞及禮貌的改變：
- 失智症影響個案語言的理解和表達能力：
- 失智症影響個案察覺表情、語調的能力：
- 失智症個案與照顧者角色轉移：
- 照顧者的哀慟反應：
- 過長的照顧時間、照顧者處於有壓力、疲倦和社交孤立的情況：
- 失智症個案和照顧家屬的依附關係：
與失智症個案溝通 第一步：察覺自己的狀態當照顧者面對失智症患者的種種問題時，吳瑋庭臨床心理師提醒，照顧者首先要察覺自己當下的狀態，是否有餘力去面對個案一連串的詢問，暫時失去理智是很正常、常見的反應，但若長時間處於這樣的狀態可能會影響彼此的關係和觀感。
當照顧者覺得失智症個案很煩人，發現自己已經受不了這樣的角色壓力時，吳瑋庭臨床心理師建議，可以適時交給身邊其他人處理，或是用視訊聯絡遠方的親友，交由他們安撫及轉移注意力。
失智個案尋找逝世親友 先了解其背後需求由於失智症個案對過往的記憶通常會更熟悉、更清晰，因此有時失智症個案會尋找回憶當中熟悉的親人。吳瑋庭臨床心理師表示，此時照顧者如果選擇直接告訴個案真正的狀況，如：家人已經過世、不在了，根據臨床經驗，這樣直接的回話往往會帶給個案被否定、被拒絕的感覺。
此外，這時侯失智症個案可能會接受這樣的壞消息，並因此感到難過，或是否認這樣的現實而感到憤怒，但不管是以上哪一種反應，結果都並不理想。吳瑋庭臨床心理師指出，如果失智症個案有溝通意願，也有相對應的語言表達能力，照顧者不妨先試著詢問，了解個案當下的想法，包含：
- 有什麼原因讓個案此時想到這位親人？
- 有想要找親人說說話嗎？
- 有想要跟親人一起做的事情嗎？
資料來源：國泰醫訊https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/263-2-10.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58257
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw