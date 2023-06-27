影音／蕭敬騰豪宅求婚經紀人Summer！甜蜜現場曝 大咖好友全來了
蕭敬騰（老蕭）與經紀人Summer（林有慧）愛情長跑多年，近來老蕭受訪時談到經紀人，滿臉的春風，還曾大方放閃，摸Summer的頭稱讚「最漂亮的虎姑婆」，先前在hito流行音樂獎後台，看到媒體拍攝Summer，還請求媒體不要對著女方拍，極力護愛。而就在今（27）日稍早老蕭宣布求婚Summer成功，他的經紀公司喜鵲娛樂也發出當時求婚現場影片、照片，除了有老蕭甜蜜親吻Summer的畫面，一旁見證的藝人們也跟著曝光，有周杰倫、昆凌夫妻，還有羅志祥，以及修杰楷、賈靜雯夫妻檔等。
記者吳雨婕/綜合報導
求婚影片中，可以看到現場佈置的非常浪漫，不僅有老蕭與Summer的合照，還有許多氣球，許多演藝圈好友們也都紛紛齊聚，周杰倫、昆凌、羅志祥、小禎、修杰楷、賈靜雯等人都在其中，在Summer踏入家裡時，他們每個人都手拿粉色花朵，一個一個遞給Summer，隨著她往樓上走去，手幾乎要拿不了花束。
老蕭求婚當天剛好是Summer的生日，一開始Summer只以為是慶祝生日的派對，因此看到這麼大陣仗有點驚訝，還驚呼：「哇賽這很花錢欸！這預算很高！」直到進到另外一個房間，看到老蕭穿著正式的西裝，說出動人的求婚誓言。
老蕭一看到Summer就已經忍不住情緒哭到潰堤，他說：「這16年來，我們偷偷相愛，就連身邊最好的朋友、最親的家人都沒有聽過我們一句證實，現在開始，我要讓全世界知道，MaMa妳從來就不是一個人，我要替妳分擔妳的辛苦，希望這一天沒有讓妳等太久。」還心疼的說：「MaMa妳辛苦了，妳為我受了好多委屈，我要彌補我以前大家看不到我對妳的愛，從今天開始我要用力，用我一生去愛。」而Summer也早已哽咽痛哭。
最後老蕭單膝下跪，問Summer：「MaMa妳願意嫁給我嗎？」Summer一開始有些驚慌，所以老蕭再一次大聲問道：「MaMa妳願意嫁給我嗎？」Summer才大聲回答：「我願意！」老蕭立即為Summer戴上戒指，接著甜蜜親吻了Summer的額頭、鼻子與唇，溫馨現場讓看到的人都忍不住被氣氛渲染。