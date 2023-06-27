沖繩Orion啤酒廠「冷卻水外洩」 河川、漁港遭染成滿江紅
日本一間位於沖繩名護市的Orion啤酒廠，27日上午廠區附近的河川、漁港被染成一片紅色，根據初步調查結果顯示，這是因為啤酒廠用來儲存冷卻水的水缸發生外洩，導致含有藉食用色素紅色來染色的食品添加劑排入河川。業者表示正在詳細調查外洩原因，也強調食用色素對人體與環境無害，但為此感到深深的抱歉。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據日本放送協會（NHK）、《琉球新報》報導，啤酒公司Orion在沖繩的一間啤酒廠因洩漏冷卻水，導致附近河川的河水遭到染紅，甚至波及附近的漁港。報導指出，一名工廠的員工先是發現附近水面變成了紅色，趕緊向公司報告並派員檢查後才發現，原來裝有冷卻水的水缸外洩，持續時間一直到上午9點半左右，這導致工廠附近的幸地川河水突然變成紅色。
啤酒廠官方坦承確有此事，並為此事道歉承諾會徹查外洩原因。啤酒廠提到，這些食用色素紅色不論對人體或環境都無害。冷卻水是本身毒性低的丙二醇化合物，染紅的顏料是一般食物添加劑，是為了避免誤食才加了染紅的食用色素。
報導指出，直到下午1點半都尚未傳出有人因此受害的消息。啤酒廠表示，「為了不再讓同樣的事情發生第二次，將強化工廠設備的管理。對於給當地居民及有關人士帶來的極大不便和擔憂，我們深表歉意」。