蕭敬騰未婚妻是誰？經紀人Summer「星二代學霸」家世曝光
36歲金曲歌王蕭敬騰與經紀人Summer祕戀16年，昨（26）日在Summer 50歲暖壽派對求婚成功，藝人好友周杰倫、賈靜雯等共同見證幸福。Summer本名林有慧，是藝人林光寧的女兒，擁有美國紐約理工學院大眾傳播碩士學歷，將蕭敬騰一手推向天王寶座。
記者羅凌筠/綜合報導
Summer從月薪1萬8的節目部助理做起，履歷包括演唱會行政和藝人經紀，帶過張惠妹、F4等大牌，2007年蕭敬騰從《超級星光大道》爆紅，唱片公司搶著要，蕭敬騰卻因為「信任感」，將經紀約交給Summer，2人合作16年期間，蕭敬騰金曲獎、金像獎肯定不斷，2021年以4.8億年收入笑傲歌壇，甚至超車周杰倫。
誠如蕭敬騰求婚誓言所說，「這16年來，我們偷偷相愛，就連身邊最好的朋友、最親的家人都沒有聽過我們一句證實。」3年前小S、蔡康永節目《花花萬物》炒作蕭敬騰認愛Summer，當時蕭敬騰還痛斥：「我是可以告他們，亂七八糟亂剪。」言語中透露認愛時機未到：「我希望這件事情是有一天我主動想要告訴大家。」
不過蕭敬騰16年來和Summer形影不離，2019年一起出席向佐、郭碧婷的義大利婚禮，早就被視為一對。2人的戀情也常被好友開玩笑，2018年蕭敬騰當五月天《人生無限公司》演唱會嘉賓，阿信主動邀蕭敬騰唱《我愛夏天》。2019年蕭敬騰開演唱會，周杰倫指名要他唱一首浪漫的歌，叫作《我要夏天》。