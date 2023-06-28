網家虧損無從配息　詹宏志致歉：不管多痛苦都要改革

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詹宏志說，2022年可能是網家在近年中特別挫折的一年，合併損益雖有獲利，但個體稅後虧損，無從分配股息，「我們覺得很抱歉」。網家的挑戰明朗化是從2021年第4季開始，原因在於更早處於比較安逸的時刻，對競爭情境變化的反應不佳，還有做出若干比較錯誤而膽怯的決定，讓網家付出代價。
他說，2022年上半年經營團隊試圖透過加大行銷的方式，想扭轉下滑趨勢，不過已經止不住競爭力惡化的情勢，導致去年下半年前任執行長蔡凱文去職。
詹宏志表示，上次網家碰到這麼大的挑戰和艱難，是在2006到2007年，面臨雅虎（Yahoo）競爭，連續7個季度虧損，股價跌到20元以下，當時做出大改造、提升服務，打造自主物流，外界包括分析師和媒體都沒有人看好，多數人覺得沒必要在台灣自己做物流，網家內部也不全然支持。後來掙扎2年多後，網家重拾獲利成長動能，擺脫雅虎競爭。
詹宏志強調，網家目前最大困難來自母公司本身，經營團隊重新定義，要讓PChome成為用戶日常生活可靠的好夥伴。所謂「日常生活」是指要從3C走出來，這件事說了很多年但沒有認真做，從組織到人才都要跟著改變，過去3C、男性消費者比例太重，勢必要發生變化。
其次是「可靠」，網家基礎架構要做到能符合新的標準，一部分跟物流有關，一部分跟資安有關，長期來看ESG（環境保護、社會責任、公司治理）也是重要的事。第三是成為「好夥伴」，不只想著做生意，要以客戶為先，了解消費者需求和痛點是什麼，做到購物體驗的有感改變。
他說，網家倉儲系統完全是內部自己寫程式，早期開啟台灣電商新頁，但發展到現在很少有人使用相同系統，導致與外部對接有困難，不容易找到可以維護或熟悉相關程式語言的工程師。
詹宏志說，「過去幾年來每次碰到這個事，大家都很害怕，這次我們不管這個過程會產生多大痛苦，我們都要做。」
他表示，網家對網頁、App進行的改版，其實每天都在試著改善，每次一改版，原來的搜尋引擎就不認識，需要花費很大力氣重新調整。網家重新聚焦的決心非常清晰，只有這樣做，今天受到的痛苦，才會讓網家在未來競爭中重新變成有力量的公司。（編輯：楊凱翔）1120628