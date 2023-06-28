中市環保局砸250萬元 加碼車行宣導老舊機車報廢獎金
台中市政府環保局為加速高污染車輛汰除，今年提高老舊機車宣導報廢獎金，希望「重賞下」，讓機車行更有動力向民眾宣導汰換補助計畫，把握最後一年補助機會。加碼額度是，宣導報廢二行程機車獎勵金，每輛由500元提高至1,000元，另宣導報廢1~3期老舊機車，每輛可獲獎勵金300元、4期老舊機車每輛獎金100元，總金額達250萬元。。
記者金武鳯/台中報導
環保局長陳宏益表示，機車行與民眾生活關係密切，且因據點分布廣泛，當民眾有需要機車檢修、排氣檢測或購買車輛時，皆會優先到訪車行。可以說，除網路資訊外，機車行是民眾獲知機車補助資訊最主要的管道之一。多數車行亦能提供完整服務，除車輛買賣外，並協助車主申辦老舊車輛報廢回收與申請相關補助，進而提高民眾淘汰老舊機車意願。有鑑於此，環保局期望透過宣導報廢獎勵金發放方式，強化車行配合老舊機車汰除相關政策的推展。
環保局指出，民國111年時，台中市辦理老舊機車宣導報廢獎勵計畫，4個月即吸引超過200家車行參與，共協助汰除5,497輛1至4期老舊機車及360輛二行程機車，今年疫情解封，民眾至車行機會將大幅增加，環保局藉由提高宣導報廢獎勵金，希望有更多車行踴躍參與，共同推動老舊機車汰除。
環保局進一步說明，淘汰老舊機車宣導報廢獎勵計畫，現已於「台中ㄅㄨㄅㄨ網」開放申請，受理申請期限至112年10月31日止，或著是至總獎勵金250萬元用罄（先達者為準），請各車行把握機會，積極宣導汰除老舊機車，爭取高額獎勵金，共同維護台中市空氣品質。
老舊機車汰舊換新相關補助金額及宣導報廢獎勵方案，請至「台中ㄅㄨㄅㄨ網-便民服務-下載專區」查詢，或撥打補助專線04-22201661、04-22289111分機66213諮詢，另環保局設有老舊機車汰換補助官方LINE帳號@pzb4753f提供專人服務，亦可多加利用。