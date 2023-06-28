《臺灣民報》創刊100週年　北市文化局推創刊百年特展

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文化局指出，《臺灣民報》於東京創刊，報紙需耗時三至四天的船運才能運抵臺灣，再經最長可達40天的新聞檢查才能正式發行。當時的報紙的發行設有發行許可制、事前審閱制等，需經過總督府嚴格管控，也讓《臺灣民報》的發行過程艱辛不易。即便如此，《臺灣民報》仍充分發揮媒體的第四權，發表對殖民政府執政的批評，監督、制衡殖民政府。
《臺灣民報》的組織成員與臺灣文化協會的成員有許多重疊，例如發行人黃呈聰、主要編輯林呈祿、首任社長林幼春等，其中臺灣文化協會的重要成員蔣渭水，擔任了民報董事、臺灣支局編輯、社論主筆、經銷代表人等重要角色。
他在〈暮鼓晨鐘〉的專欄寫下「臺灣民報是臺灣人的民報，是臺灣三百六十萬同胞公有底唯一言論機關」。為了讓更多的臺灣人能夠認識以「臺灣人」為主體的《臺灣民報》，臺灣文化協會在全臺灣廣設講座及讀報社。因為當時的臺灣人識字率不高，所以讀報社有專人讀報，讓民眾了解資訊，奠定臺灣人民的知識基礎。
文化局表示，本次展覽以「文化啟蒙做先鋒」、「帝國殖民蔽視聽」、「公正輿論輝大筆」、「民主思想鼓浪潮」四大主題，闡述《臺灣民報》在創建中的發展過程。除了豐富的照片與相關史料，現場特別展出珍貴的《臺灣民報》原件、以及後來所衍伸的《臺灣新民報》、《興南新聞》原件收藏品。
為讓民眾可以深度感知當時《臺灣民報》的發行情況，渭水驛站也特別展示了袖珍版的臺灣民報總批發處的模型，實際以1比18的比例縮小製作，試圖還原當時大安醫院兼臺灣文化協會本部、臺灣民報總批發處的真實場景。民眾可以清楚地以透視的角度，觀看當時的大安醫院結合住家、醫院、辦公室的豐富場景。