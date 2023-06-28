蕭敬騰娶回美女經紀人！乾媽向太讚他專情：永遠要幸福快樂
金曲歌王蕭敬騰昨（27）日宣布閃婚交往16年的經紀人Summer（林有慧），在豪宅浪漫求婚，好友羅志祥、周杰倫都出席見證，獲得眾人祝賀。他的香港乾媽向太（陳嵐）在微博送上滿滿祝福，恭喜他求婚成功，有情人終成眷屬，更誇讚蕭敬騰「是個有情有義的人，專一又有才華」。
記者江芷稜/綜合報導
蕭敬騰2014年參加李連杰和香港娛樂大亨向華強夫妻舉辦的募款晚宴，當時他隔天還要飛北京工作，班機時間喬不定，向太便派私人專機從台北接他到香港出席晚宴，隔天再送他去北京，為蕭敬騰解決交通問題，雙方自此結緣。
當晚適逢向華強66歲生日，見到皮膚白皙的蕭敬騰時，感覺這歌手和自己年輕時長得像，當蕭敬騰和向佐站在一起時宛如親兄弟，大方開玩笑說「放心，這不是我流落在民間的兒子」，彼此覺得很投緣，當場認了蕭敬騰當乾兒子，聚會時都會介紹「這是我的兒子」，向太說雖然不是親兒子，蕭敬騰卻像真的孩子一樣孝順，向佐和蕭的交情也很好。每回向華強到台灣時，必定會找蕭敬騰、經紀人Summer聚會。
看到蕭敬騰愛情修成正果，向太非常開心，在微博祝福有情人終成眷屬，甜喊Summer是「媳婦兒」，表示她一直在身邊陪伴著他、鼓勵著他，「兩個正能量滿滿的人永遠都要幸福快樂下去」！以乾媽身分送上真誠祝福，顯見關係很好。網友則開玩笑說蕭敬騰喊向太媽咪，喊Summer媽媽，向太又稱Summer是媳婦，這稱謂裡的親屬關係相當複雜。