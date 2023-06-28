2023年《新加坡米其林指南》揭曉！新餐館、年輕廚師表現出色
2023年《新加坡米其林指南》入選名單揭曉，今年的名單中，新餐館和年輕廚師表現特別亮眼，主打馬來群島風味的Seroja餐館拿下三項大獎，是本屆最大贏家，該餐廳主廚黃達文榮獲「米其林指南年輕主廚大獎」（Michelin Young Chef Award）。另外，多次拿下米其林兩星評級的四川飯店（Shisen Hanten），這次從二星降至一星，令外界跌破眼鏡。
國際中心楊雅婷／綜合報導
這次榮獲米其林殊榮的餐廳從去年的52家增加至今年的55家，其中榮獲一星的餐館從42家增至46家，5家是新進榜，6家兩星餐館和3家三星餐館維持原本的星級。最受矚目的摘星小販則是吊橋頭大華豬肉粿條麵，該小販已經連續七年摘星。
今年入榜的新餐館，大多是由年輕廚師掌舵。像是開業才一年的法中料理餐館Born摘下一星，Born由師承台灣名廚江振誠的37歲Zor Tan（陳茳誔）主理，他是新加坡Restaurant ANDRE的開幕成員之一，從廚房助手（commis）做起一路升到行政主廚（Executive Chef）。Zor Tan在得獎後受訪表示，「米其林是廚師的目標之一，這份殊榮讓我和團隊有前進的目標。」
坐落在新加坡香港街的高檔餐館Willow，由年僅32歲的年輕廚師Nicolas Tam（譚國全）掌廚，踏入Willow室內，會看到位於中央的開放式廚房，坐在這裡，可以近距離欣賞烹調過程。他表示獲獎雖有壓力，「但也證明了新加坡有廚藝人才」。
以馬來群島多元文化與烹飪傳統為主要特色的Seroja餐館，29歲主廚黃達文說，獲得米其林三項大獎給了團隊一劑強心針，並且肯定了餐館大膽開創的餐飲路線。