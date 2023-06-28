美國梅毒個案增加！抗生素短缺　食藥署盤點庫存：可用至8月無虞

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食藥署副署長陳惠芳今天上午在記者會中說明，自6月14日至20日共接獲18件藥品短缺通報案件，連同前次未辦結7件，合計25件。
其中經調查無短缺案件7件、建議使用替代品項9件（共7項藥品）、無替代藥品啟動公開徵求案件0件、恢復供應品項0件、處理中案件數9件。
近期輝瑞藥廠在美國對外公布，Penicillin G Benzathine注射劑型因梅毒感染個案增加而出現短缺，採取控貨管制。陳惠芳表示，這款藥品臨床常用於梅毒及A型鏈球菌的上呼吸道感染，經預防性盤點，目前國內有1張許可證。
陳惠芳指出，Penicillin G Benzathine注射劑型月用量約2000支，庫存仍有2個月、可使用到8月，業者預計7月循一般程序再進口3到4個月用量，目前台灣沒有短缺情形，將持續關注供需狀況。
此外，有關國外上百名孩童疑因服用印度製感冒糖漿喪生，陳惠芳表示，因合法原料丙二醇（propylene glycol）漲價，不法分子有時會以有毒且價格更低廉的乙二醇（ethylene glycol）和二甘醇（diethylene glycol）取代，經查相關藥品都沒有核准輸入，現在台灣的感冒糖漿都是國產，依PIC/S GMP標準製造。（編輯：張雅淨）1120628