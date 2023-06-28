新加坡新生代名廚！29歲黃達文摘「米其林年輕主廚大獎」
2023年《新加坡米其林指南》入選名單揭曉，今年最大贏家是由29歲主廚黃達文所掌舵的馬來群島風味餐館Seroja，該餐廳是首次獲得米其林一星殊榮，同時榮獲米其林綠星（Michelin Green Star），黃達文更拿下「米其林年輕主廚大獎」（Michelin Young Chef Award），Seroja拿下米其林三大獎項，是首次有新加坡本地餐廳榮獲米其林「三冠王」。
國際中心楊雅婷／綜合報導
29歲的黃達文（Kevin Wong）出生在馬來西亞，從小在Jalan Seroja老家吃著奶奶烹煮的家常料理，成為他成長過程中最重要的養份。黃達文在18歲到法國追隨米其林二星名廚Chef Frederic Cerchi，之後轉往舊金山米其林三星餐館Coi與Benu工作，接著回到東南亞，進入新加坡米其林一星餐廳Cure服務。2017年他加入米其林一星餐廳Meta的團隊，離開前已經升上主廚職位。年紀尚輕，已有歐美及東南亞本地多家米其林餐廳的豐富經驗，讓黃達文在去年代表亞洲參賽2019-21年「S.Pellegrino青年廚師大賽」，獲得前三名的優秀成績。
據米其林官網介紹，「米其林年輕主廚大獎」的目的，是為了表揚36歲以下、擁有天份與潛力的年輕星級主廚。米其林綠星則是年度獎項，主要是為了響應永續潮流，希望藉此標舉在永續作為上用心投入的餐館。獲得米其林綠星的餐廳在道德與環保都有堅持，在減少浪費的同時，也會與注重永續的供應商合作並且降低使用塑膠和與其他無法回收的材料。