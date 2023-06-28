開心FUN暑假！ 台中市圖推「環遊世界」系列樂翻天

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AI課程則以時下熱門的人工智慧、ChatGPT為主題，帶領學員認識科技對人類生活社會的影響，並安排實務手作，包括組裝機器恐龍、太陽能美術燈等，在動手作中，培養孩子科技素養。
至於梧棲分館辦理的「閱讀與桌遊異想世界」系列，是將桌遊與閱讀結合，培養孩子表達力、想像力、溝通力與邏輯力。烏日分館推出「說演英語FUN鬆趣」，透過英語話劇和 遊戲練習口語表達能力。太平坪林分館以科普為主軸，辦理「動力積木」、「機器人夏令營」、「小小創客班」，多方面學習物理、機械原理、程式語言及2D、3D繪圖，對科普有興趣的民眾，可以分赴西區、南區、西屯、溪西、霧峰以文、龍井龍津、新社等分館洽 詢問相關活動。
另豐原分館辦理「圖書尋寶趣」、「生態尋寶趣」活動，在自然情境下學習語言、 介紹圖書館豐富資源及多元主題英語教學。大肚瑞井分館則與在地特色文化店家「華山窯」共同合作推出「輕鬆玩轉陶泥趣」，帶領親子製作精油蠟燭屋及手拉胚。大安分館結合館藏特色，推出「大安水蓑衣的過去與未來」，介紹當地瀕臨絕種的台灣特有種植物，利用大安水蓑衣文創圖，創作獨特生活美學。
更多活動資訊請至官網(https://reurl.cc/p6ZOra <https://reurl. cc/p6ZOra> )查詢並逕洽各分館報名，各活動舉辦日期以各館公告為準。聯絡人:台中市立圖書館推廣輔導課 陳課長 聯絡電話:04-24225101分機550