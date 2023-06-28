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亞洲盃女籃／中華隊81:92輸菲律賓苦吞3連敗！禁區失守無緣晉級

▲亞洲盃女籃賽，中華女籃隊今日以81:92不敵菲律賓，苦吞三連敗在小組賽遭到淘汰。（圖／取自FINA官網）
▲亞洲盃女籃賽，中華女籃隊今日以81:92不敵菲律賓，苦吞三連敗在小組賽遭到淘汰。（圖／取自FINA官網）

記者黃建霖/綜合報導

亞洲盃女籃預賽，中華女籃今（27）日背水一戰對決菲律賓，此役我國球員拚盡全力，在落後的情況下數度追近分差，但在身材不佔優勢、團隊被對手在禁區爆砍58分的劣勢下，終場以81:92，吞下3連敗。

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上一場以45:91慘敗輸球後，中華隊接連不敵日本和澳洲，苦吞2連敗，今天要是再輸就會確定出局，無緣再往前挺進。但面對身體條件優異的菲律賓，今天球隊在開賽就討不到便宜，陷入到苦戰。

首節菲律賓攻勢流暢，單節攻下29分，也建立起了9分領先，次節中華女籃有所振作，靠著防守縮小分差，不過在進入終場前最後4分半鐘，自己的進攻也不靈光，只靠著劉希曄的三分球得3分，兩節打完陷入13分落後。

易籃再戰後，中華女籃在韓雅恩的好表現下，打出10:3的攻勢，將分差一度縮小到只差6分。末節陳薇安和黃鈴娟的兩顆三分球，讓女將們僅僅只剩下4分差，戰況再次膠著起來。

不過菲律賓之後重新積極攻擊籃框，Camille Clarin和Jack Animam連2回合上籃得手，緊急幫助球隊止血，穩住陣腳。中華隊反撲無力，最終以雙位數的差距敗下陣來，無緣晉級資格賽。

這場比賽林育庭攻下全隊最高的21分，10籃板7助攻，表現十分全面。鄭伊秀斬獲15分8籃板，韓雅恩和黃鈴娟各有15分和13分進帳。菲律賓方面，以Vanessa De Jesus的25分為最佳，Afril Bernardino拿到18分，Animam（潔丹妮兒）攻下16分15籃板。

本屆亞洲盃女籃名次與2024年巴黎奧運資格賽的門票掛勾，賽會前4名可取得4強資格賽席位，分組第一更將直接晉級到4強。不過在今天輸給菲律賓後，中華隊確定無法挺進，只能打第7名決定賽。

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