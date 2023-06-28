Netflix韓國浪漫愛情劇席捲全球　6部全新韓劇給你滿滿心動的瞬間

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內容副總裁（韓國）姜東漢觀察，浪漫韓劇風靡韓國和全亞洲數十年，足以證明韓國內容創作者擁有超群的敘事實力和製作專業。姜東漢表示：「看到動人心弦的韓劇透過Netflix傳遍美國、歐洲、南美洲等地，在全球觀眾心中佔有一席之地，我們由衷感到非常榮幸。我們的故事觸及刻骨愛戀、心碎之痛和感性柔情這些全世界都有共鳴的生活面向，此外更帶大家一窺韓國文化的獨特之處。Netflix秉持這樣的精神，持續與全球觀眾建立深刻的連結，這也是我們最樂見其成的部分。」
內容總監（韓國）Wooyeon Yang補充說道：「創作團隊悉心描繪角色之間的微妙互動，對情感醞釀發酵的過程多所著墨。」層層堆疊戲劇張力是浪漫韓劇的招牌，加上清新脫俗的吸睛呈現，她認為正是這樣的特質讓浪漫韓劇得以「撥動全球觀眾的心弦，深受世人喜愛」。
Netflix戮力投資字幕和配音製作，自然成為推廣浪漫韓劇的重要推手。Wooyeon Yang表示：「成效遠超乎我們想像。儘管觀眾來自不同文化背景，仍可用熟悉的語言盡情品味韓國作品，享有流暢無礙的觀劇體驗，這也是Netflix引領潮流的一大優勢。」Wooyeon Yang 特別點出配音的重要性，表示：「全球觀眾聽到浪漫韓劇的角色說著自己的語言，感動才會更深。」Netflix接下來推出的浪漫韓劇絕對各有特色，不會辜負世界對此題材的熱愛。新戲部部精彩可期。
《今生也請多指教》（6月17日首播）
本劇取材自人氣網路漫畫，申惠善飾演的女主角帶著前世記憶不斷轉生，在第18次人生，年幼的她愛上了體貼的鄰家男孩。第19次轉世時，她好不容易重新接近對方，卻發現青梅竹馬已長成心防高築的冷酷男子。面對這種情況，愛能跨越生死輪迴的鴻溝嗎？
《歡迎來到王之國》（6月17日首播）
富家公子哥最受不了別人假笑，偏偏他在家族企業中遇到一位擅長掛上「營業用燦笑」的女孩，所以他打從一開始就不喜歡這個人，認定她是用虛假的笑容掩蓋真實的自我。這部「冤家變情人」的浪漫韓劇由國際歌手轉戰演員的俊昊和潤娥主演，這是兩人首度在戲劇圈合作。
《Behind Your Touch》
素有「浪漫喜劇女王」之稱的韓志旼飾演小鎮獸醫，擁有異於常人的讀心術。某天她結識了一名刑警，讓對方相信自己的超能力，開始聯手偵辦鄰里之間的犯罪案件。
《Destined with You》
主宰韓劇浪漫題材的女神曹寶兒和偶像歌手金路雲連袂演出，在這部悠長恢弘的精彩作品中合體展現巨星魅力。金路雲飾演的金牌律師乍看是人生勝利組，卻長年為家族詛咒所苦。他萬萬沒有想到唯一能破解詛咒的那名女子，竟是一個看似再平凡不過的公務員（曹寶兒飾）。
《走進你的時間》（2023年秋天首播）
本劇翻拍自超人氣浪漫台劇《想見你》，由《社內相親》安孝燮和《黑道律師文森佐》全余贇主演。全余贇飾演的角色回到1998年遇見了安孝燮，對方竟與她已故的男友長得一模一樣。兩位演員同時挑戰一人分飾兩角，外表相同卻有截然不同的個性，完美詮釋愛情的酸甜苦辣。
《我的女神室友斗娜》（2023年秋天首播）
梁世宗飾演的大學生不僅要應付生活和課業，還得面對別人無法體會的難題，因為他的室友正是曾紅極一時的K-Pop 偶像（由歌而優則演的真實偶像秀智飾演）。兩人一開始互不諒解，看彼此不順眼，卻慢慢培養出愛情與信任，但這段感情能在眾目睽睽之下通過殘酷的考驗嗎？