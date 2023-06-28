古羅馬人就懂吃披薩？龐貝遺址發現酷似披薩的壁畫　上面鋪水果

我是廣告 請繼續往下閱讀
這幅壁畫在龐貝遺跡考古公園（Pompeii Archaeological Park）第9區挖掘而出，今年1月考古學家重新在此開挖，陸續已有不少發現。而這幅壁畫是在一家麵包店旁邊的房子大廳中所發現，龐貝古城距拿坡里僅23公里，拿坡里是聯合國教科文組織認證的現代披薩發源地，就地理位置來說，若披薩確實有「祖先」，那麼埋骨於龐貝似乎也合情合理。
考古學家表示，銀盤上面放著圓形扁平麵包，麵包上鋪著石榴、可能還有椰棗等水果，以及醬汁和香料。盤子上面還放置了酒杯，其他乾果和花環。這幅壁畫被認為是在展現主人提供給客人的禮物，可以追溯到希臘化時期的傳統。
龐貝考古園區主任祖赫特里格爾（Gabriel Zuchtriegel） 表示，這幅畫呈現出簡單食物與奢華銀盤的對比，很難讓人不想到披薩，披薩作於義大利南部的平民美食，如今不僅在全世界廣為流行，且在最高級的餐廳中也能看見其身影。
義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）則讚嘆表示，龐貝古城是一個永遠會有新發現的寶箱。龐貝古城於西元79年因維蘇威火山爆發而被掩埋，估計城內超過2000人死亡，遺址在1748年首次進行挖掘工作，一直持續到現在仍陸續有新發現。
不過，可能有些人士會對於這幅疑似「披薩祖先」的壁畫不太開心。根據《衛報》報導，拿坡里的披薩店老闆索爾比洛（Gino Sorbillo）表示，他認同這是一種古老的披薩形式，在麵包上放置水果或蔬菜或其他主食，而且古羅馬人習慣將水果當成主食。
但這是否意味著，披薩上擺鳳梨不是那麼「罪不可赦」？畢竟「披薩祖先」上也是擺放水果啊。索爾比洛則強調，可以在甜披薩上放草莓或無花果，不過，「品味就是品味」，索爾比洛說他自己製作的披薩絕對不會使用鳳梨。