呂忠翰無氧勇闖8千米禁區！率領《群山之島2》登玉山東峰
公視高山紀實節目《群山之島與不去會死的他們》第2季將於29日首播，每週四晚間9點播出。而第一集就播出「來自八千米的無氧告白」，記錄成功無氧挑戰多座八千公尺高山，屢屢刷新臺灣紀錄的登山家呂忠翰，帶領劇組離開既定的傳統路線，來到啟蒙地「玉山東峰」體驗真正的探險教育。
記者詹鎰睿/綜合報導
呂忠翰自2013年起，便開始締造自己無氧攀登8千公尺高山的紀錄，而在這個歷程中，不斷憑藉自己的力量，降低對於雪巴（八千米的登山協作）的依賴，探索自己的可能性，至今已經攻頂7座8千米的巨峰。然而過程中因為數度遭遇雪崩、雷雨交加、甚至被隊友染疫等種種狀況，最後必須終止攀登計畫並撤退，呂忠翰坦言：「爬山會遇到很多突發狀況，想辦法解決並面對，就跟探險一樣，在許多未知的情況下，思考如何走出下一步。」
節目中，呂忠翰與長年攀登夥伴張元植帶領著劇組，離開既定的傳統路線來到啟蒙地「玉山東峰」，而首次挑戰就完成超高難度的任務，導演程紀皓則回憶攀登玉山東峰上的馬背時笑稱「靈魂都要出竅了。」並表示這是最接近恐懼的一趟旅程。
呂忠翰則回應：「當你克服了恐懼與害怕，雖然過程很緊繃，但慢慢跨出去，找到下個踩點，這就是真正的探險教育，也是臺灣應該跨出去的一步。」而考量呂忠翰的特質與天賦，劇組規劃讓他在冬天的大雨中跑上玉山山頂，這對於一般登山者而言是項困難的挑戰。沒想到呂忠翰卻輕而易舉地完成劇組的期待。