世界盃熱身賽／歐美強隊來台 「錢姐」期待T1未來能有更多交流
▲FIBA 世界盃2023熱身賽賽事發布記者會，左二為T1聯盟會長錢薇娟。（圖／T1聯盟提供）
記者黃建霖/新北報導
｜ 2023-06-28 17:20:58 2023-06-28 17:45:11
FIBA 世界盃2023熱身賽（FIBA WORLD CUP 2023 PREPARATION GAMES）將於8月19起，在新北市新莊體育館重磅登場，今日(28日)在新板希爾頓酒店舉辦賽事發布記者會，由新北市長侯友宜、立陶宛籃球協會秘書長Mindaugas Balčiūnas、台灣運彩xT1聯盟會長錢薇娟共同公布熱身賽球隊、賽程、售票及T1 Wish相關資訊。錢薇娟在會後受訪時表示，他認為這是一個很棒的機會能去和外界學習、進步。
2023年世界盃男籃賽事由32支勁旅分成8組進行預賽，其中立陶宛、蒙特內哥羅、墨西哥、埃及分屬D組，而8月19日起於新莊體育館舉行的熱身賽，則由立陶宛出戰B組波多黎各與H組拉脫維亞，屆時依世界盃名單將有機會一睹NBA現役球星的風采，包含國王隊大前鋒Domantas Sabonis(立陶宛)、鵜鶘隊中鋒Jonas Valančiūnas(立陶宛)、鵜鶘隊後衛Jose Alvarado(波多黎各)、賽爾蒂克隊大前鋒Kristaps Porzingis(拉脫維亞) 、雷霆隊大前鋒Davis Bertans(拉脫維亞)等球星。
「很興奮、非常興奮，對喜歡打籃球、看籃球的人來說，最常放在嘴上的就是NBA，不過同時歐洲也是世界籃壇中非常出色的地區，擁有很多出色的聯盟。」錢薇娟表示，歐洲球隊的實力不需多加介紹，雖然台灣球迷不一定對他們很熟悉，但這些球隊中也有很多在NBA效力的球星，所以這次的賽程真的讓人很期待。
這次的世界盃男籃新北熱身賽由T1主辦，是一個很好的學習、交流機會，錢薇娟也透露，一些球團也開始有進一步和這些國家的籃球協會交流的想法，未來前往移地訓練或進行更多的合作也都有可能。
至於來台的3支球隊有沒有機會在這次和T1球隊進行交流？錢薇娟坦言，由於聯盟第二季賽事才剛結束，球隊和球員都還在調整，加上這次賽事時間有點短，未來也許能在這方面有更好的安排。
▲FIBA 世界盃2023 熱身賽將於8月19日起在新北市新莊體育館重磅登場。（圖／T1聯盟提供）