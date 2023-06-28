打造沉浸式服務體驗！勞動部人才資源中心辦電商社群活動
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心於今(28)日，在高雄市左營區左營泮咖啡店，舉辦電商社群活動，以打造沉浸式的服務體驗。
記者黃守作／高雄報導
這項由勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心所主辦的電商社群活動，是由該中心主任李玫臻主持，有30多位青、壯、銀世代與會，分享經營電商經驗與想法，共同學習運用社群媒體平台演算法及大數據，以提高商品的曝光度和轉換率，建立品牌形象和互動關係。
勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心主任李玫臻表示，據報導，台灣對於沉浸式服務感興趣的消費者高達82%，讓消費者體驗身歷其境，並引發與品牌故事的連結共鳴行銷的重要性日益提高。
李玫臻說，此次電商社群活動，匯集不同產業經營電商之中高階主管及第一線工作者，帶領者除了分享以數據分析，打造線上沉浸式的服務體驗的趨勢外，也引導青銀世代電商從業人員分享不同產業的實務經驗，以及各項問題交流，從不同視野探究，並提升經營電商專業職能。
李玫臻指出，為拓展就業機會，會中亦分享勞動部投資青年就業方案2.0，鼓勵企業透過人才培育型、工作分享型、互為導師型、能力互補型或其他方式，來推廣世代合作。