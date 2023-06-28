台南今再增13例登革熱確診　國軍投入40人協助化學防治工作

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登革熱防治中心主任蘇世斌再次提醒，近期時有間歇性降雨，易形成積水孳生病媒蚊，加上病媒蚊指數居高不下，大幅提升登革熱傳播風險；防治中心再次呼籲市民，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫並主動告知旅遊史。
另籲請臺南市所有的醫療院所應加強通報警覺，如發現民眾有上述疑似症狀且有仁德區成功里、仁和里、東區東智里、大智里、善化區坐駕里、北區公園里活動史時，請進行登革熱NS1快篩輔助診斷，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中擴散。
而臺南市政府衛生局持續落實社區孳清，昨日於仁德區、北區及東區共孳生源清除209戶，其中陽性戶3戶，發現74個積水容器，查獲3個陽性容器，皆已清除或投藥；衛教246人，並現場開立1張舉發單。
另為能積極找出潛在病例，登革熱防治中心於6月28日至7月2日持續設置擴大採檢站，地點位於成功里活動中心（臺南市仁德區成功里保華路245號），為市民提供最及時與便利的採血檢驗服務，服務時間早上8:30至11:30；下午2:00至5:00。
另外為能找出善化區潛在病例，於善化衛生所（臺南市善化區中山路200號）設立採血站，時間為6月28日至6月30日早上8:30至中午11:30；下午2:00至5:00，另為找出北區確診個案之感染源，故於北區衛生所（臺南市北區西華街50號）增設一處擴採站，時間為6月28日早上9:00至中午12:00；下午2:00至5:00，請有疑似登革熱症狀且有上述登革熱流行區域活動史的市民應儘速主動前往接受篩檢。