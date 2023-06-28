《八尺門的辯護人》李銘順增肥5公斤　老婆范文芳：越胖越帥

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范逸臣飾演漁業副船長，他1天吃4餐，2周內暴肥8公斤養出福態，「我平常不吃甜食，那陣子加個甜食，增肥過程是愉快的，花3個月才運動瘦回來。」這也是他第1次用母語演戲，非常用功的把劇本裡的中文台詞，一一改成符合漁工口吻的閩南語和族語。
飾演法務部長的潘儀君，強調自己的角色雖看似亦正亦邪，但其實是有遠大的信念，出發點是善意的，其中跟潘儀君有情緒緊繃對手戲的楊烈表示：「潘儀君氣場很強大！」兩人以前合作過《流氓教授》，闊別22年再遇到，異口同聲地表示：「演得很過癮。」
初孟軒戲裡周旋在門當戶對的高材生陸夏與印尼籍移工雷嘉汭之間，陸夏笑說3人一起拍劇照的時候，攝影師還覺得陸夏表情陰沉，要求：「小三可以開心一點嗎？」陸夏心想：「我才是正宮，看到初孟軒就很生氣，怎麼可以這樣對我？」
雷嘉汭刻意化深色底妝掩蓋白皙皮膚，還自己穿戴好戲服，跑去台北車站、清真寺搭訕印尼移工，學習印尼語和穆斯林文化。入戲太深的她笑說：「我本身不吃牛肉，在這部戲前置期完全吃素，睡前也會禱告。」雷嘉汭常被誤認是混血兒，連李銘順也建議她查查血統：「回去問問父母混哪裡？」
《八尺門的辯護人》將於7月2日起每周日晚間9點，於中華電信MOD、Hami Video影劇館＋及公視主頻首播；7月16日起每周日晚間8到10點，八大戲劇台連播兩集。