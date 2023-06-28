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《八尺門的辯護人》李銘順增肥5公斤　老婆范文芳：越胖越帥

▲李銘順為戲增肥5公斤，老婆范文芳讚「越胖越帥」。（圖／鏡文學提供）
▲李銘順為戲增肥5公斤，老婆范文芳讚「越胖越帥」。（圖／鏡文學提供）

記者羅凌筠/台北報導

改編自同名小說的影集《八尺門的辯護人》開播記者會今（28）日舉行，李銘順飾演公設辯護人，為戲增肥5公斤，老婆范文芳甜蜜稱：「越胖越帥。」潘儀君和李銘順在戲裡是舊情人，虧李銘順：「被我拋棄之後，一路胖到中年。」同劇演員黃健瑋捲入性騷擾指控，他個人已發律師函澄清爆料不實、未違法，監製董成瑜也表示他的戲分沒有刪減，完整保留。

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▲左起初孟軒、李銘順、雷嘉汭出席《八尺門的辯護人》開播記者會。（圖／鏡文學提供）
▲左起初孟軒、李銘順、雷嘉汭在《八尺門的辯護人》組成最佳搭檔。（圖／鏡文學提供）
李銘順透露這部戲最難的是要克服語言障礙，「劇中要講台語、阿美族語，還要學印尼東爪哇的方言，對我來說真的是很大挑戰。」幸好阿美語和馬來語某些發音和字根相近，學起來比較容易，李銘順還是獲得了族語老師的讚賞：「一定是祖靈保佑，阿順的口音相當道地。」

范逸臣飾演漁業副船長，他1天吃4餐，2周內暴肥8公斤養出福態，「我平常不吃甜食，那陣子加個甜食，增肥過程是愉快的，花3個月才運動瘦回來。」這也是他第1次用母語演戲，非常用功的把劇本裡的中文台詞，一一改成符合漁工口吻的閩南語和族語。

飾演法務部長的潘儀君，強調自己的角色雖看似亦正亦邪，但其實是有遠大的信念，出發點是善意的，其中跟潘儀君有情緒緊繃對手戲的楊烈表示：「潘儀君氣場很強大！」兩人以前合作過《流氓教授》，闊別22年再遇到，異口同聲地表示：「演得很過癮。」

▲左起監製董成瑜、范逸臣、楊烈、雷嘉汭、李銘順、潘儀君、初孟軒、陸夏、導演唐福睿出席《八尺門的辯護人》開播記者會。（圖／鏡文學提供）
▲左起監製董成瑜、范逸臣、楊烈、雷嘉汭、李銘順、潘儀君、初孟軒、陸夏、導演唐福睿出席《八尺門的辯護人》開播記者會。（圖／鏡文學提供）
初孟軒戲裡周旋在門當戶對的高材生陸夏與印尼籍移工雷嘉汭之間，陸夏笑說3人一起拍劇照的時候，攝影師還覺得陸夏表情陰沉，要求：「小三可以開心一點嗎？」陸夏心想：「我才是正宮，看到初孟軒就很生氣，怎麼可以這樣對我？」

雷嘉汭刻意化深色底妝掩蓋白皙皮膚，還自己穿戴好戲服，跑去台北車站、清真寺搭訕印尼移工，學習印尼語和穆斯林文化。入戲太深的她笑說：「我本身不吃牛肉，在這部戲前置期完全吃素，睡前也會禱告。」雷嘉汭常被誤認是混血兒，連李銘順也建議她查查血統：「回去問問父母混哪裡？」

《八尺門的辯護人》將於7月2日起每周日晚間9點，於中華電信MOD、Hami Video影劇館＋及公視主頻首播；7月16日起每周日晚間8到10點，八大戲劇台連播兩集。

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