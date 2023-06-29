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冷氣不用一直開！窗簾「正確掛法」可擋60%熱源　一堆人都做錯

▲夏天室內總被曬得悶熱，達人分享把窗簾掛在窗外，能擋掉50~60%的熱源，也公開隔熱窗簾的挑選重點。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲夏天室內總被曬得悶熱，達人分享把窗簾掛在窗外，能擋掉50~60%的熱源，也公開隔熱窗簾的挑選重點。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣夏季天氣超熱，高溫屢飆破36~37°C，室內總被曬得悶熱，一直開冷氣又太傷荷包。達人分享一降溫神招，只要把窗簾掛在窗外，就是室外那一側，就能擋掉50~60%的熱源，而在隔熱窗簾的挑選上，材質不是首要，最重要的是先釐清方位與斷熱需求。

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曾榮獲綠建築獎的建築師郭英釗曾分享，把窗簾掛在窗外就能達到降溫效果，不用花大錢安裝隔熱系統。反之，窗簾掛室內，窗戶玻璃會直接吸收並讓熱能散溢到室內，阻擋不了熱氣。不過，因布窗簾在外風吹雨打可能會發霉，建議選竹簾較能扛風雨折磨。

日本環境省綠簾計劃曾在相同熱能下，實測竹簾與隔熱窗戶的效果，實測結果發現，竹簾放於外側，可以遮掉50~60%的熱能，阻絕熱能的表現不輸給隔熱窗，是經濟實惠的「隔熱系統」。

▲裝修達人姥姥過去曾分享，將竹簾璇過遮擋窗戶，能讓室內有效降溫。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲把竹簾掛在窗外更能讓室內有效降溫。（示意圖／翻攝PhotoAC）
那麼，隔熱窗簾要怎麼挑呢？台灣空間美學創作交流協會理事長、日作空間設計總監黃世光告訴《NOWnews今日新聞》說，在挑窗簾前要先釐清窗戶方位及空間是否有斷熱需求。

黃世光說，夏天太陽直射北半球，因此在台灣如果是面南、面東和面西的窗戶，就會有陽光直接曬進來。確認方位後要判斷該空間是否有斷熱需求，他舉例說，「在台灣其實廁所熱一點其實是好的，因為可以保持乾燥」。

「我認為餐廳其實是最怕熱的！」黃世光說，餐廳靠近廚房，廚房本身就有熱源來，廚房端過來的東西又是熱的，吃飯時候流汗就很辛苦，因此餐廳斷熱需求較高，其次是客廳與房間。

黃世光強調，方位與斷熱需求兩項前提超重要，「否則就是做過多了」。他指出，熱的傳導有三種，熱傳導、熱對流跟熱輻射，而窗簾可以解決後兩種，而且愈能遮光愈能斷熱，在對付熱對流部分，「蜂巢簾」中空的六角結構，或是加紗網做多層一點，也能讓熱對流傳遞速度變慢，減少室內冷氣能源的消耗。

▲遮光率愈高的窗簾隔熱效果愈好。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲遮光率愈高的窗簾隔熱效果愈好。（示意圖／記者徐銘穗攝）
那麼窗簾材質對隔熱效果有影響嗎？黃世光表示，材質的隔熱還是跟遮光度有關係，至於「看到布簾會覺得熱、看到竹簾會覺得涼」，認為只是心理因素，對某類材質有印象標籤。他強調，遮光率愈高隔熱效果愈好，不過窗簾也不可能做太厚，否則會陷入完全沒有光線的兩難。

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