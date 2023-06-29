冷氣不用一直開！窗簾「正確掛法」可擋60%熱源　一堆人都做錯

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日本環境省綠簾計劃曾在相同熱能下，實測竹簾與隔熱窗戶的效果，實測結果發現，竹簾放於外側，可以遮掉50~60%的熱能，阻絕熱能的表現不輸給隔熱窗，是經濟實惠的「隔熱系統」。
那麼，隔熱窗簾要怎麼挑呢？台灣空間美學創作交流協會理事長、日作空間設計總監黃世光告訴《NOWnews今日新聞》說，在挑窗簾前要先釐清窗戶方位及空間是否有斷熱需求。
黃世光說，夏天太陽直射北半球，因此在台灣如果是面南、面東和面西的窗戶，就會有陽光直接曬進來。確認方位後要判斷該空間是否有斷熱需求，他舉例說，「在台灣其實廁所熱一點其實是好的，因為可以保持乾燥」。
「我認為餐廳其實是最怕熱的！」黃世光說，餐廳靠近廚房，廚房本身就有熱源來，廚房端過來的東西又是熱的，吃飯時候流汗就很辛苦，因此餐廳斷熱需求較高，其次是客廳與房間。
黃世光強調，方位與斷熱需求兩項前提超重要，「否則就是做過多了」。他指出，熱的傳導有三種，熱傳導、熱對流跟熱輻射，而窗簾可以解決後兩種，而且愈能遮光愈能斷熱，在對付熱對流部分，「蜂巢簾」中空的六角結構，或是加紗網做多層一點，也能讓熱對流傳遞速度變慢，減少室內冷氣能源的消耗。
那麼窗簾材質對隔熱效果有影響嗎？黃世光表示，材質的隔熱還是跟遮光度有關係，至於「看到布簾會覺得熱、看到竹簾會覺得涼」，認為只是心理因素，對某類材質有印象標籤。他強調，遮光率愈高隔熱效果愈好，不過窗簾也不可能做太厚，否則會陷入完全沒有光線的兩難。