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不當藍營刺客！林筱淇重返柯陣營參選立委　曝「有不能說的原因」

▲ 不當藍營刺客！林筱淇重返柯陣營參選立委　曝「有不能說的原因」（圖／新頭殼）
▲ 不當藍營刺客！林筱淇重返柯陣營參選立委　曝「有不能說的原因」（圖／新頭殼）

Newtalk新聞

2018年離開柯文哲團隊，成為台中市長盧秀燕團隊要角，並在盧秀燕連任時擔綱要角的前台中市觀旅局長林筱淇，今（28）日在臉書宣布將爭取民眾黨不分區立委，她表示：「一定會拿出專業的好表現來回報大家的支持。」

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林筱淇離開盧團隊後，目前任教於靜宜大學，亦常上政論節目談論時事，國民黨及民眾黨都曾向她招手，希望能成為刺客到台中市第七選區（大里、太平），挑戰2020年時拿下全國最高票的何欣純，但林筱淇曾私下表示，不會接受國民黨的安排，但是原因不能說，而且家人亦反對她投入選舉，但她也強調不會離開政治圈。

今年5月21日林筱淇發表新書，盧秀燕與柯文哲都幫她寫推薦序，柯文哲甚至到新書發表會站台，柯文哲當時就公開向林筱淇喊話，「妳要不要選台中？」「民眾黨非常缺區域立委參選人，如果你要選，台中就政壇震動了，有的話就要私底下再談一談。」

台中政壇對於林筱淇最終仍選擇重返柯陣營，並且直接爭取不分區立委的舉動多數表示不意外。但為何不代表國民黨參選，或是採取藍白合模式，林筱淇並未說明。

林筱淇臉書全文如下：

各位朋友大家好！我是林筱淇。這幾個月以來，有許多人紛紛勸進筱淇參與2024年大選，也有很多朋友一直在關心筱淇的下一步。經過謹慎思考，我想跟大家報告，我決定要爭取台灣民眾黨的不分區立法委員，希望有機會進入立法院為民眾，尤其是中部地區的民眾，爭取更多福祉。我的政治理念和核心價值觀是正直清廉、專業勤政，我在台中市定居將近20年的時間，不但在地方深耕多年，在行政機關也有所歷練，對於在地民意需求相當了解，我相信自己有足夠的專業能力，在立法院為民眾爭取更多行政資源投入地方建設，幫助縮小城鄉差距，帶給民眾更美好的生活。除此之外，關於一些特定重要民生議題的相關修法，例如：觀光旅遊、性別平權、高等教育改革、醫療長照、交通安全環境、酒駕防制等，我也會認真推動修法，修正法規的不足之處，同時，發揮民意代表的監督之責，讓行政機關的政策制定、行政效率效能以及預算執行都可以確實到位。

我是一個對公共事務有理念有熱情的人，對於自己認定正確的事情，我會全力以赴、發揮所長，非常期盼可以得到大家的支持，請協助筱淇，成為支持筱淇前進立法院背後的力量，筱淇一定會拿出專業的好表現來回報大家的支持。謝謝大家！

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林筱淇在盧秀燕團隊整整4年，但最終還是選擇重返柯文哲陣營 唐復年/攝 新頭殼資料照
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