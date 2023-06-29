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長榮航空飛機餐攜手米其林粵菜　7月起「洛杉磯線全艙等」上菜

▲圖為經濟艙的旅客前菜「藤椒杏鮑菇」及主菜「鮮蝦豉油皇炒麵」，全艙等旅客皆可享用粵菜精華。（圖／記者許若茵攝，2023.06.28）
▲圖為經濟艙的旅客前菜「藤椒杏鮑菇」及主菜「鮮蝦豉油皇炒麵」，全艙等旅客皆可享用粵菜精華。（圖／記者許若茵攝，2023.06.28）

記者許若茵／台東報導

長榮航空首次與知名粵菜餐廳合作，推出全新飛機餐，從皇璽桂冠艙到經濟艙旅客都可享用粵菜精華，另外在甜點部分，更是跨越鹹甜界線，推出「螃蟹起司蛋糕」、「毛豆奶酪」等菜色，7月1日起將提供給BR12台北飛往洛杉磯班機旅客享用。

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連續3年獲得米其林推薦的頂級粵菜餐廳与玥樓，總舵手行政總主廚許文光首次與長榮航空合作，推出新款機上餐點，全艙等旅客皆能品嚐到。皇璽桂冠艙的主菜是「蠔皇北菇乾鮑 醬燒牛小排 臘味蔭油炒飯」，選用的是乾鮑而非罐頭鮑魚，開胃美饌則是「藤椒干貝 果醋醃蘿蔔 烏魚子老娘黑叉燒」其中的烏魚子老娘黑叉燒，以粵菜中經典的老娘汁燒製黑叉燒搭配烏魚子，搭配湯品「黑蒜花膠雞湯」及甜點「芝麻燒餅 楊枝甘露」。

▲皇璽桂冠艙的主菜是「蠔皇北菇乾鮑 醬燒牛小排 臘味蔭油炒飯」，選用的是乾鮑而非罐頭鮑魚。（圖／記者許若茵攝，2023.06.28）
▲皇璽桂冠艙的主菜是「蠔皇北菇乾鮑 醬燒牛小排 臘味蔭油炒飯」，選用的是乾鮑而非罐頭鮑魚。（圖／記者許若茵攝，2023.06.28）
豪華經濟艙的旅客可享用前菜「陳醋雲耳 梅香番茄 藤椒杏鮑菇」及主菜「蛋黃獅子頭佐配藜麥飯」，同時提供經濟艙的旅客前菜「藤椒杏鮑菇」及主菜「鮮蝦豉油皇炒麵」，全艙等旅客皆可享用粵菜精華。

▲豪華經濟艙的旅客可享用前菜「陳醋雲耳 梅香番茄 藤椒杏鮑菇」及主菜「蛋黃獅子頭佐配藜麥飯」。（圖／記者許若茵攝，2023.06.28）
▲豪華經濟艙的旅客可享用前菜「陳醋雲耳 梅香番茄 藤椒杏鮑菇」及主菜「蛋黃獅子頭佐配藜麥飯」。（圖／記者許若茵攝，2023.06.28）
另外akeruE Dessert主廚創始人平塚牧人於2014年帶來盤飾甜點，其無框架的料理風格顛覆大眾對於甜點的想像，在食材的使用上跨越了鹹與甜的界線。本次在皇璽桂冠艙旅客可享用平塚牧人設計的前菜「螃蟹起司蛋糕」，這道料理使用了從北海道空運松葉蟹，搭配蘋果片及鮭魚卵，融合起司蛋糕的綿密柔滑。

於BR12台北飛往洛杉磯及BR18台北飛往舊金山的皇璽桂冠艙，也能享用到甜點「毛豆奶酪」，這一款承載著平塚兒時記憶的滋味，把毛豆做成奶酪，搭配味噌香緹與抹茶米香，帶來更多風味與口感的層次。同時，akeruE Dessert更把「Mood pairing」的概念帶到空中，由亞洲50最佳酒吧Bar Mood創始人吳盈憲操刀，每一季都有不同的飲品搭配，像是合適的茶飲、無酒酒精雞尾酒、雞尾酒等，本季特別精選來自杉林溪1600公尺高海拔金萱，手工採摘的台灣金萱菁萃茶，其具有獨特的牛奶糖香甜氣息，口感清爽香醇。

▲「螃蟹起司蛋糕」使用了從北海道空運松葉蟹，搭配蘋果片及鮭魚卵，融合起司蛋糕的綿密柔滑。（圖／記者許若茵攝，2023.06.28）
▲「螃蟹起司蛋糕」使用了從北海道空運松葉蟹，搭配蘋果片及鮭魚卵，融合起司蛋糕的綿密柔滑。（圖／記者許若茵攝，2023.06.28）
此外，長榮航空也將台灣在地的美味食材如台東池上米、宜蘭櫻桃鴨、屏東活菌豬、石斑魚及花蓮木鱉果融入機上餐點，讓這些在地食材能搭著長榮航空航班推廣到國際。

長榮航空總經理孫嘉明接受媒體採訪時分享，選擇洛杉磯線先推出的原因是洛杉磯線旅客較多，後續還要看空廚產能，光一道鮑魚就要用乾鮑燉煮，不是使用罐頭鮑魚，因為新的粵菜「很費工」，一開始產能不多，就先挑一個航線推出，日後再評估能否擴大提供。

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